Yeşilçam’ın usta ismi Hülya Koçyiğit vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır detayı şaşırttı

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden yaşanan miras tartışmalarını üzücü bulduğunu söyledi. Koçyiğit, "Keşke olmasaydı" derken, İnanır'ın kendi isteği doğrultusunda hazırladığı vasiyete saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Usta oyuncunun kendisine yöneltilen "Siz vasiyetname hazırladınız mı?" sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ HAKKINDA KONUŞTU

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, basın mensupları tarafından görüntülenen 78 yaşındaki Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili sorularla karşılaştı. İnanır'ın tüm maddi ve manevi haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla gündeme gelen tartışmalar hakkında konuşan sanatçı, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Koçyiğit, İnanır'ın vasiyet kararının kendi tercihi olduğunu vurgulayarak, "O öyle arzu etmiş. Ona yıllarca eşlik eden hayat arkadaşına bırakmış" ifadelerini kullandı.

"BİR VASİYETNAMEM YOK"

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili değerlendirmesinin ardından bu kez kendisine yöneltilen soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Koçyiğit, gülümseyerek "Yok, bir vasiyetnamem yok" dedi. Usta oyuncunun bu sözleri, basın mensupları arasında da dikkat çekti.

VASİYET 2022 YILINDA HAZIRLANMIŞTI

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin 2022 yılında hazırlandığı öğrenilmişti. Vasiyetnamenin doktor raporu ve iki tanığın huzurunda düzenlendiği belirtilmişti.

Belgede İnanır'ın sahip olduğu mal varlığına ilişkin kararlarının yanı sıra telif hakları ve manevi değer taşıyan eserleriyle ilgili isteklerinin de yer aldığı ortaya çıkmıştı. İnanır'ın mirasının öncelikli olarak uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakıldığı öğrenilmişti.

MİRAS TARTIŞMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili dava sürecinin yanı sıra aile içerisinde yaşandığı öne sürülen bazı olaylar da kamuoyunun gündemine taşınmıştı.

Levent İnanır'ın eski eşi oyuncu Neslihan Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca'nın gündeme getirdiği tehdit iddiası da tartışmaların başlıklarından biri olmuştu. Sanal medyada Levent İnanır'a ait olduğu öne sürülen bir mesajda, geçmişte şiddet gördüğü iddia edilen bir fotoğrafın Neslihan Acar'a gönderildiği ileri sürülmüştü.

Neslihan Acar da konuyla ilgili "Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur" demişti.

LEVENT İNANIR İDDİALARA CEVAP VERMİŞTİ

Levent İnanır ise hakkındaki iddiaların ardından yaptığı açıklamada şiddeti kendisinin uygulamadığını belirterek, "Söz konusu şiddeti ben uygulamadım. Uygulayan kişiyi sizlere açıklamak beni de yaralar ve üzer. O fotoğrafı yollama nedenimi kendileri çok iyi biliyor ama açıklamak istemiyorum asla tehdit söz konusu değildi" ifadelerini kullanmıştı.

İnanır'ın sözünü ettiği olayın, Öykü Arıca ile annesi Neslihan Acar arasında yaşanan bir tartışma sırasında meydana geldiği iddia edilmişti. Şiddeti uygulayan kişinin Arıca olduğu ileri sürülürken, söz konusu fotoğrafın Acar'a tehdit amacıyla değil, "Kendi yaptıklarınızı unutmayın" mesajı vermek için gönderildiği iddialar arasında yer almıştı.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMUNA DA AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın sağlık süreciyle ilgili daha önce yaptığı açıklamalara da açıklık getirmişti. Sözlerinin, usta sanatçının geçirdiği ağır hastalık döneminde zaman zaman bilincinin etkilenmesine ilişkin olduğunu belirtmişti.

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin ortaya çıkmasıyla birlikte mirasın nasıl paylaşılacağı konusu yeniden gündeme gelirken, Hülya Koçyiğit'in "O öyle arzu etmiş" sözleri de tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalardan biri oldu.

