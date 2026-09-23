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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 07:55

23 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; İstanbul dahil birçok kent için kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi. 14 kent için de sarı kodlu uyarı yapılırken, sıcaklıkların 4 derece birden düşeceği bildirildi. İşte 23 Eylül Çarşamba güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 07:55

23 Eylül Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; , Kuzey ve İç , (Mersin hariç), İç Anadolu (Sivas ve Kahraman hariç), Batı ve Orta , Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

23 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Eylül Çarşamba günü için yayınladığı hava tahmin raporunda birçok il için sağanak yağış uyarısı yaparken, yurdun batı kesimlerinde sıcaklık düşüşü bekleniyor.
Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu (Sivas ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı öngörülüyor.
Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
23 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

14 KENT İÇİN SARI KOD

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması beklenirken uyarılar peş peşe geldi. Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı. 

23 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

23 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

23 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU 

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Hatay batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelini (Karaman ve Sivas haric) Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

 

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#karadeniz
#Ege
#Akdeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#Gündem
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