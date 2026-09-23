23 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den İstanbul dahil 14 kente sarı kodlu uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Eylül Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu (Sivas ve Kahraman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece azalacağı belirtildi.
Yağışların; Marmara’nın doğusu, Düzce Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli olması beklenirken uyarılar peş peşe geldi. Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Hatay batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelini (Karaman ve Sivas haric) Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı bulutlu