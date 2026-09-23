İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak cezaevinden geçici izinle çıktı

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İstanbul
Sanatçı İbrahim Tatlıses’in 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çıkışında ağır yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hüküm giyerek tutuklanan Abdullah Uçmak hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
Uçmak'ın, cezaevinden geçici izinle çıktığı öğrenildi. Bir yakınının cenaze törenine katılabilmek amacıyla cezaevinden çıkan Uçmak'ın Adana’nın Kozan ilçesine gitti.
Urfa Bülten'in haberine göre Uçmak, hayatını kaybeden kaynı Bilal Bayrakçı’nın cenazesine katıldı. Abdullah Uçmak’ın cenaze töreni sırasında yoğun güvenlik önlemleri içinde tutulduğu görüldü.
Cenaze töreninin sona ermesinin ardından Uçmak’ın tekrar cezaevine götürüldüğü bildirildi.
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerinin ardından asistanı Damla Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada uzun namlulu silahlarla 5 kişinin saldırısına uğramış ve başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.