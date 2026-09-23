Sanatçı İbrahim Tatlıses’in 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çıkışında ağır yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hüküm giyerek tutuklanan Abdullah Uçmak hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak cezaevinden geçici izinle çıktı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Abdullah Uçmak, kaynının cenazesine katılmak üzere cezaevinden geçici izinle çıktı. Abdullah Uçmak, hayatını kaybeden kaynı Bilal Bayrakçı'nın cenaze törenine katılmak için Adana'nın Kozan ilçesine gitti. Cenaze töreni sırasında Uçmak için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Törenin sona ermesinin ardından Uçmak tekrar cezaevine götürüldü. İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de program çıkışında uzun namlulu silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı.

CENAZEYE KATILMAK İÇİN İZİN ALDI

Uçmak'ın, cezaevinden geçici izinle çıktığı öğrenildi. Bir yakınının cenaze törenine katılabilmek amacıyla cezaevinden çıkan Uçmak'ın Adana’nın Kozan ilçesine gitti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Urfa Bülten'in haberine göre Uçmak, hayatını kaybeden kaynı Bilal Bayrakçı’nın cenazesine katıldı. Abdullah Uçmak’ın cenaze töreni sırasında yoğun güvenlik önlemleri içinde tutulduğu görüldü.

TEKRAR CEZAEVİNE DÖNDÜ

Cenaze töreninin sona ermesinin ardından Uçmak’ın tekrar cezaevine götürüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerinin ardından asistanı Damla Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada uzun namlulu silahlarla 5 kişinin saldırısına uğramış ve başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.