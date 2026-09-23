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Magazin
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 06:46
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:13

İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak cezaevinden geçici izinle çıktı

İbrahim Tatlıses’in 2011'de uğradığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklu olan Abdullah Uçmak, cezaevinden geçici izinle çıktı. Uçmak'ın, bir yakınının cenazesine katıldıktan sonra tekrar cezaevine döndüğü öğrenildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak cezaevinden geçici izinle çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 06:46
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:13

Sanatçı ’in 14 Mart 2011'de "" programının çıkışında ağır yaralandığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hüküm giyerek tutuklanan Abdullah Uçmak hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak cezaevinden geçici izinle çıktı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Abdullah Uçmak, kaynının cenazesine katılmak üzere cezaevinden geçici izinle çıktı.
Abdullah Uçmak, hayatını kaybeden kaynı Bilal Bayrakçı'nın cenaze törenine katılmak için Adana'nın Kozan ilçesine gitti.
Cenaze töreni sırasında Uçmak için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Törenin sona ermesinin ardından Uçmak tekrar cezaevine götürüldü.
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de program çıkışında uzun namlulu silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

CENAZEYE KATILMAK İÇİN İZİN ALDI

Uçmak'ın, cezaevinden geçici izinle çıktığı öğrenildi. Bir yakınının cenaze törenine katılabilmek amacıyla cezaevinden çıkan Uçmak'ın Adana’nın ilçesine gitti.

İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak cezaevinden geçici izinle çıktı

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Urfa Bülten'in haberine göre Uçmak, hayatını kaybeden kaynı Bilal Bayrakçı’nın cenazesine katıldı. Abdullah Uçmak’ın cenaze töreni sırasında yoğun güvenlik önlemleri içinde tutulduğu görüldü.

TEKRAR CEZAEVİNE DÖNDÜ

Cenaze töreninin sona ermesinin ardından Uçmak’ın tekrar cezaevine götürüldüğü bildirildi.

İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi Abdullah Uçmak cezaevinden geçici izinle çıktı

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerinin ardından asistanı Damla Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada uzun namlulu silahlarla  5 kişinin saldırısına uğramış ve başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı.

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ETİKETLER
#ibrahim tatlıses
#İbo Show
#abdullah uçmak
#kozan
#Bilal Bayrakçı
#Magazin
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