Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği isimlerden biri olan Serdar Ortaç, sahne alacağı bir akşam magazin muhabirlerinin sorularını cevapladı. Vasiyeti hakkında konuşan Serdar Ortaç, Kadir İnanır’ı örnek göstererek erkenden malını kime bırakacağımı söyledi. Lüks evini akrabalarına değil de çalışanlara bırakacağını ifade eden Ortaç, gündeme bomba gibi düştü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır'dan örnek aldı bakın mirasını kime bırakıyor Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, lüks evini akrabalarına değil, çalışanlarına ve kardeşinin çocuklarına bırakacağını açıkladı. Serdar Ortaç, Kadir İnanır'ı örnek göstererek vasiyetini erkenden planladığını belirtti. Ortaç, Boğaz manzaralı lüks evini akrabalarına değil, çalışanlarına bırakacağını ifade etti. Sanatçının bu açıklamayla gündeme bomba gibi düştüğü belirtildi. Ortaç, vasiyetiyle ilgili olarak "Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacaklar" dedi. Ayrıca kardeşinin çocuklarına da miras bırakacağını söyledi.

SERDAR ORTAÇ VASİYETİNİ AÇIKLADI!

Mesafe, Dansöz ve Karabiberim gibi eserleriyle yıllardır müzik dünyasının en bilinen isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Magazin gündemine de ara ara dikkat çeken açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, miras açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Yıllardır sahnelerde sevilen şarkılarının seslendiren Ortaç, özel hayatına ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. Bir otelde konser vereceği sırada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle de son zamanlarda Kadir İnanır’ın vasiyetinden sonra yaşanacak süreci planladığını söyledi.

Vasiyet açıklaması yapan Serdar Ortaç, kimlere bırakacağını söylemesiyle de gündemdeki yerini aldı. Vefatından sonra karmaşanın olmaması adına mirasında nasıl bir planlama yaptığını açıkladı.

LÜKS EVİNİ AKRABALARINA DEĞİL ÇALIŞANLARINA BIRAKIYOR

Boğaz manzarasına hâkim konumuyla dikkat çeken lüks evi için konuşan Serdar Ortaç, mirasını akrabalarına değil çalışanlarına bırakacağını açıkladı. Ortaç’ın yaptığı açıklama dikkat çekerken sanatçının o evi 2016 yılında 15 milyon TL’ye satın aldığı biliniyor.

8 odası, 4 salon ve 4 banyosu bulanan lüks evin ayrıca da terası ve balkonlarında bulunduğu biliniyor. Ortaç’ın da yapmış olduğu miras açıklamasında sarf ettiği sözleri de oldukça dikkat çekti.

Serdar Ortaç, “Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacaklar” dedi. Çalışanlarının yanı sıra kardeşinin çocuklarına da miras bırakacağını ifade eden Serdar Ortaç, yapmış olduğu şarkılarla kısa sürede gündemdeki yerini almayı başardı.