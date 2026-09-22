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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:39

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır'dan örnek aldı bakın mirasını kime bırakıyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Birbirinden başaralı şarkıların sahibi olan Serdar Ortaç, bir otelde aldığı konser öncesi mikrofonlara konuştu. Vasiyeti hakkında konuşan ünlü isim mal varlığının nasıl paylaşılması gerektiğini ifade etti. Tek mal varlığının oturduğu ev olduğunu söyleyen Ortaç, lüks evini akrabalarına değil çalışanlarına bırakıyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır'dan örnek aldı bakın mirasını kime bırakıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:39

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği isimlerden biri olan , sahne alacağı bir akşam muhabirlerinin sorularını cevapladı. Vasiyeti hakkında konuşan Serdar Ortaç, ’ı örnek göstererek erkenden malını kime bırakacağımı söyledi. Lüks evini akrabalarına değil de çalışanlara bırakacağını ifade eden Ortaç, gündeme bomba gibi düştü.

HABERİN ÖZETİ

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır'dan örnek aldı bakın mirasını kime bırakıyor

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, lüks evini akrabalarına değil, çalışanlarına ve kardeşinin çocuklarına bırakacağını açıkladı.
Serdar Ortaç, Kadir İnanır'ı örnek göstererek vasiyetini erkenden planladığını belirtti.
Ortaç, Boğaz manzaralı lüks evini akrabalarına değil, çalışanlarına bırakacağını ifade etti.
Sanatçının bu açıklamayla gündeme bomba gibi düştüğü belirtildi.
Ortaç, vasiyetiyle ilgili olarak "Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacaklar" dedi.
Ayrıca kardeşinin çocuklarına da miras bırakacağını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

SERDAR ORTAÇ VASİYETİNİ AÇIKLADI!

Mesafe, Dansöz ve Karabiberim gibi eserleriyle yıllardır müzik dünyasının en bilinen isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Magazin gündemine de ara ara dikkat çeken açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır'dan örnek aldı bakın mirasını kime bırakıyor

Yıllardır sahnelerde sevilen şarkılarının seslendiren Ortaç, özel hayatına ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. Bir otelde konser vereceği sırada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle de son zamanlarda Kadir İnanır’ın vasiyetinden sonra yaşanacak süreci planladığını söyledi.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır'dan örnek aldı bakın mirasını kime bırakıyor

açıklaması yapan Serdar Ortaç, kimlere bırakacağını söylemesiyle de gündemdeki yerini aldı. Vefatından sonra karmaşanın olmaması adına mirasında nasıl bir planlama yaptığını açıkladı.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır'dan örnek aldı bakın mirasını kime bırakıyor

LÜKS EVİNİ AKRABALARINA DEĞİL ÇALIŞANLARINA BIRAKIYOR

Boğaz manzarasına hâkim konumuyla dikkat çeken lüks evi için konuşan Serdar Ortaç, mirasını akrabalarına değil çalışanlarına bırakacağını açıkladı. Ortaç’ın yaptığı açıklama dikkat çekerken sanatçının o evi 2016 yılında 15 milyon TL’ye satın aldığı biliniyor.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır'dan örnek aldı bakın mirasını kime bırakıyor

8 odası, 4 salon ve 4 banyosu bulanan lüks evin ayrıca da terası ve balkonlarında bulunduğu biliniyor. Ortaç’ın da yapmış olduğu miras açıklamasında sarf ettiği sözleri de oldukça dikkat çekti.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! Kadir İnanır'dan örnek aldı bakın mirasını kime bırakıyor

Serdar Ortaç, “Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacaklar” dedi. Çalışanlarının yanı sıra kardeşinin çocuklarına da miras bırakacağını ifade eden Serdar Ortaç, yapmış olduğu şarkılarla kısa sürede gündemdeki yerini almayı başardı.

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#Vasiyet
#Lüks Ev
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