Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” programında önemli açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de önemli mesajlar: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen '100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri' programında Türkiye-ABD ilişkileri, ticaret hedefleri, ekonomik gelişmeler ve savunma sanayii atılımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi bulunurken, ticaret hacminin bu yıl sonunda 40 milyar doları aşması beklenmektedir. Türkiye'nin milli geliri 236 milyar dolardan 1,8 trilyon dolara ulaşmış olup, kişi başına düşen gelirin 2026 yılı sonunda 20 bin doları aşması öngörülmektedir. Yatırımcılar için kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirilmiş ve İstanbul Finans Merkezi ile belirli endüstri bölgelerinde transit ticaret kazançları kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Son 24 yılda ülkeye çekilen doğrudan yabancı yatırım tutarı 300 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye'nin savunma sanayii ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doların üzerine çıkmış ve küresel ihracat payı 5 yıl öncesine kıyasla yüzde 120'den fazla artış göstermiştir. Savunma sanayiinde iki müttefik arasındaki engellerin geride bırakılması ve ortak üretim dahil iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TRUMP'LA SAMİMİ DİYALOĞUMUZ VAR"

"Ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılına güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Değerli dostum Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz.

Sayın Trump'la geçen yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin temmuz ayında Ankara'yı ziyareti, köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiş, ilişkilerimize yeni bir soluk kazandırmıştır.

"BİRÇOK MESELEDE OLUMLU SONUÇLAR ALIYORUZ"

İlişkilerimizin ikinci yüzyılına kapıyı aralarken, birçok konuda somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bölgemizde ve dünyada karşı karşıya olduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler, Türkiye ile ABD'nin yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor. ABD ile tesis ettiğimiz eşgüdüm ve diyalog sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bunu sürdürmekte kararlıyız.

"TİCARET HACMİ 40 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK"

Bu noktada şu hususun altını çizmek istiyorum. ABD ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünmüyoruz. Tam tersine bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz, siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ticaret hacmimiz, bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. Başkan Trump'la belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyoruz ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor.

"TÜRKİYE SAVAŞ VE KRİZLERE RAĞMEN İSTİKRAR ADASI"

Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönemde etrafını saran kriz ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir. Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahiptir. Bu bağlardan kazan-kazan anlayışıyla en etkili şekilde istifade ediyoruz.

Son 24 yılda ciddi başarılar elde ettik. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye, bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 3 bin 600 dolar olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonunda inşallah 20 bin doları aşacak. Son 24 yılda ülkeye çektiğimiz doğrudan yabancı yatırımların miktarı 300 milyar dolara yaklaştı.

TÜRKİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI

2023 yılında yaşadığımız deprem felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları kısa sürede sarmayı başardık. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır.

Şimdi yeni bir yatırım hamlesi başlatıyoruz. Nisan ayında açıkladığımız yatırım programı ile dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdik. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı Türkiye geneline taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki; gelin, operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte iş konseyi ve ticaret odasına büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için ABD'li yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz. Bu teşviklerimizin sadece ticaretimize değil siyasi münasebetlerimize de büyük katkı yaptığını görüyoruz.

"ARAMIZDAKİ ENGELLERİ KALDIRALIM"

Ancak önümüzde kaldırmamız gereken engeller, atılması gereken adımlar var. Ortaklığımızın en güçlü alanlardan biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.

"SAVUNMA SANAYİİNDE DÜNYADA İLK 10'A GİRECEĞİZ"

Türkiye yaptığı atılımlarla savunma sanayiinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce senede sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yaparken, bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla yüzde 120'nin üzerinde arttı.

Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla ABD'de yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasında gireceğimize inanıyorum. ABD ile iş birliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır.

ABD'DEKİ TÜRKLERE MESAJ

İlişkilerimizi daha da ileri taşıma çabalarımıza destek veren ABD'li dostlarımızın katkılarını takdirle karşılıyoruz. ABD'de yaşayan vatandaşlarımızın buraya güçlü bir şekilde entegre olmalarından memnuniyet duyuyor, onlarla iftihar ediyoruz. Sizlerden başarılarınıza yeni başarılar eklemenizi bekliyoruz.

ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun, diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum."