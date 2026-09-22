Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti.
İddiaya göre; aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup Cumhuriyet Mahallesi’nde bir araya geldi.
Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi de ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.