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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 03:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 04:11

Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 03:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 04:11

'ın merkez ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti.

HABERİN ÖZETİ

Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kavga, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında yaşandı.
Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve 3 kişi silahla vuruldu.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede hayatını kaybetti.
Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

İddiaya göre; aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup ’nde bir araya geldi.

Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi de ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti

Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Grup Başkanlığına götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti
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#diyarbakır
#kavga
#adli tıp kurumu
#yenişehir
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#3. Sayfa
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