Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti.

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HABERİN ÖZETİ Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: 3 kişi hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Kavga, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında yaşandı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve 3 kişi silahla vuruldu. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İddiaya göre; aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup Cumhuriyet Mahallesi’nde bir araya geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi de ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.