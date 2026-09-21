Elindeki silahın kabzasıyla dakikalarca vurdu: Başakşehir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti

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İstanbul
Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup bir parkta bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, iki kişi silahla yaralandı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı, bir kişinin elindeki silahın kabzasıyla karşısındaki şahsa vurduğu ve yerdeki kişiye tekmeler atıldığı anlar yer aldı.