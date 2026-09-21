Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza motosikletli kurye çarptı! O anlar kamerada

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Yeşilova Mahallesi tarafına geçmeye çalışan 20 yaşlarındaki E.Y.'ye seyir halindeki bir motosikletli kurye çarptı. Kaza anı, arkadaki bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.