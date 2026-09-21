Tekneyle 2 katlı evi körfez boyunca denizde sürükledi, görenler şaşkına döndü

Bir balıkçı, San Pablo Körfezi'nde denizin üzerinde ilerleyen 2 katlı evi görünce neye uğradığını şaşırdı. Küçük bir gezi teknesi tarafından çekilen ev hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, ''Bu yasal mı?'' diye sorguladı. San Francisco Sahil Güvenlik Bölgesi Halkla İlişkiler Subayı Teğmen John Thompson ise bu soruya cevap verdi. Thompson, SF Chronicle'a verdiği demeçte, Vallejo İstasyonu'ndan bir ekibin tekneciyle görüştüğünü ve gerekli güvenlik ekipmanına sahip olduğunu doğruladığını söyledi.