Türk F-16’larından Romanya’da gövde gösterisi: Burebista-2026 başladı

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İstanbul
Türk Hava Kuvvetleri, Romanya’da 11-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Burebista-2026 Tatbikatı’na 3 adet F-16 savaş uçağı ve 44 personelle katılıyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bandırma’daki 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 161’inci Jet Filo Komutanlığı, tatbikata 3 adet F-16 savaş uçağı ve 44 personelle katılım sağlıyor. Türk Hava Kuvvetleri unsurları, Romanya’daki Fetesti Hava Üssü’nde görev yapıyor.
11-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Burebista-2026 Tatbikatı, farklı ülkelerin hava unsurlarının katılımıyla düzenleniyor. Tatbikat kapsamında katılımcı ülkelerin hava unsurları arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra hava harekâtı kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve uygulamalar gerçekleştiriliyor. Tatbikatta görev alan Türk Hava Kuvvetleri unsurları da uluslararası ortamda gerçekleştirilen hava faaliyetlerine katılım sağlıyor.
Millî Savunma Bakanlığının paylaşımında, Türk Hava Kuvvetlerinin uluslararası tatbikatlarda Türkiye’yi ve Türk bayrağını temsil etmeyi sürdürdüğü belirtildi.