Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:44

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Son dakika haberi: Oyuncu Afra Saraçoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:44

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de çok sayıda ünlü isim hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fransa'dan dönen oyuncu Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 24 isimden 21'i yakalandı.
Şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aralarında Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen ve Melisa Şenolsun'un da bulunduğu çok sayıda şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süreleri uzatıldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Haklarında gözaltına kararı verilen 24 isimden 21'i gözaltına alınmış, şüphelilerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanmıştı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada adı geçen diğer bir ünlü isim ise 'ydu. 'dan dönen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, kapsamında gözaltına alındı.

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıklarına veya yer temin ettiklerine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtilmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesine yönelik talimat verilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhşa aracılık" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verilmişti. Böylece iki ayrı soruşturmada 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı yakalanmıştı.

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilmişti.

"Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ile "fuhşa aracılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtilmişti. Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükselmişti.

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti. Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi'ne gönderilmişti. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüpheliler, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süresi ise uzatılmıştı.

Bakırköy Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanmıştı. Hakimlik, şüpheliler Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den erken seçim açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili çarpıcı sözler
Kurtlar Vadisi'nde 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandırmıştı! Oyuncu Sedat Savtak ifade verecek
Yasa dışı bahis çetelerine nefes aldırılmıyor! 21 milyar TL işlem hacmi tespit edildi: Çok sayıda ilde dev operasyon
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#fransa
#afra saraçoğlu
#uyuşturucu soruşturması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.