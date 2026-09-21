Acısını unuttu sedyedeyken mesaj attı: Kaza yaptım, iyiyim dedi

Antalya’nın Serik ilçesinde toplu taşıma aracı otobüs ile İsmail M.’nin kullandığı motosiklet alt geçitte çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü İsmail M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılmak üzere sedyeye konulan yaralı İsmail M. yaşadığı acıya rağmen sedye üzerindeyken yakınlarına mesaj atarak kaza yaptığını ve durumunun iyi olduğunu haber verdi. O anlar ise kameralarca kaydedildi.