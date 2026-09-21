Ölümüne koşarak gitti: Aksaray’da feci kaza kamerada

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İstanbul
Nevşehir-Aksaray karayolunda Abdulkadir Ç.’nin kullandığı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Menderes Aydemir’e çarptı. Talihsiz adam çarpmanın etkisiyle yola savrulurken ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aydemir kurtarılamadı. Öte yandan Aydemir’in yoldan koşarak karşıya geçmeye çalışırken meydana gelen kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.