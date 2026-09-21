Keşan'daki feci kaza kamerada: Dönüş yapmak isteyen otomobil motosiklete çarptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Rasim Ergene Caddesinde seyir halinde olan B.İ.’nin kullandığı motosiklet, önünde seyreden ve dönüş yapmak isteyen N.A. isimli vatandaşın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Feci kazada, düşerek sürüklenen motosiklet sürücüsü B.İ. ile yolcu Y.L. yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.