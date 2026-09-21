Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup bir parkta buluştu. Tartışmaya başlayan gruptakiler arasındaki tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul Başakşehir'de silahlı saldırı paniği: İki kişi sokak ortasında vuruldu Başakşehir'de iki kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

Çıkan arbedede 2 kişi silahla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olaya karıştıktan sonra bölgeden kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.