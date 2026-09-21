İstanbul Başakşehir'de silahlı saldırı paniği: İki kişi sokak ortasında vuruldu

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İstanbul
Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup bir parkta buluştu. Tartışmaya başlayan gruptakiler arasındaki tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
Çıkan arbedede 2 kişi silahla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olaya karıştıktan sonra bölgeden kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.