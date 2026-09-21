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Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:01

Berlin'de tarih yazan Elif Eralp’in annesi konuştu: Haklarınızı arayın, asla teslim olmayın

Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçimlerinde tarihi bir başarıya imza atan Sol Partinin başbakan adayı Elif Eralp'in annesi Hülya Eralp kızının elde ettiği başarıyla yaşadıklarını anlattı. Büyük mutluluk ve gurur duyduğunu Belirten Eralp, kızının küçük yaşlardan itibaren adalet konusunda hassas olduğunu söyledi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:01

Elif Eralp’in annesi Hülya Eralp seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Kızımla gurur duyuyorum. Bu kadar yüksek bir oy alacağını ben bile tahmin etmedim. Ama gerçekten sevinç gözyaşlarımı tutamadım." dedi.

HABERİN ÖZETİ

Berlin'de tarih yazan Elif Eralp’in annesi konuştu: Haklarınızı arayın, asla teslim olmayın

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Elif Eralp’in annesi Hülya Eralp, kızının Berlin'deki seçim başarısının ardından duyduğu mutluluğu, kızının geçmişini ve göçmen haklarına dair düşüncelerini paylaştı.
Hülya Eralp, kızının göçmen kökenli bir siyasetçi olarak Berlin'de elde ettiği bu başarının tarihi bir anlam taşıdığını ifade etti.
Elif Eralp'in hukuk eğitimi aldığı ve yaklaşık 10 yıl boyunca Federal Mecliste (Bundestag) insan hakları avukatı olarak görev yaptığı belirtildi.
Sol Partiden gelen teklifi kabul eden Elif Eralp'in, parti içindeki çalışmalarının ardından Berlin'de başbakan adayı gösterildiği aktarıldı.
Hülya Eralp, Almanya'daki göçmenlere haklarını aramaları ve ırkçılığa karşı mücadele etmeleri çağrısında bulundu.
Anne Eralp, torunlarıyla ilgilenerek, bildiri dağıtarak ve afiş çalışmalarına katılarak kızının seçim kampanyasına destek verdiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

“ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

Seçim başarısından dolayı gözyaşlarına boğulduğunu anlatan Eralp, seçim öncesinde de yaşadığı heyecan nedeniyle günlerdir uyuyamadığına işaret ederek, "Kaç gündür merak ve heyecandan uyuyamıyorum. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Kızının başarısının açısından tarihi bir anlam taşıdığını ifade eden Hülya Eralp, "Elif kendisi de söyledi, tarihe geçti. Berlin tarihinde göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesi çok önemli. Başkentte böyle bir başarı gerçekten çok güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Hülya Eralp kızı Elif'in her yönüyle çok güzel bir başbakan olacağını umduğunu belirtti.

Berlin'de tarih yazan Elif Eralp’in annesi konuştu: Haklarınızı arayın, asla teslim olmayın

YILLARCA GÖÇMEN KURULUŞUNDA  ÇALIŞTI

Kızının siyasete ve insan haklarına ilgisinin çocukluk yıllarından itibaren şekillendiğini anlatan Hülya Eralp, kendisinin ve eşinin Almanya'ya geldikleri dönemden bu yana ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini ve göçmenlere destek verdiklerini aktardı.

Kendisinin de yıllarca bir göçmen kuruluşunda çalıştığına vurgu yapan Eralp, gençlerin mesleki eğitime kazandırılması için çalışmalar yaptığını söyledi.

Eralp, "İşverenlerle görüşerek çok kültürlü ve çok dilli eğitim ve meslek eğitiminin nasıl yapılabileceği konusunda çalışmalar yaptım. Emekli olduktan sonra da gönüllü olarak çalışmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Elif Eralp'in böyle bir ortamda büyüdüğüne dikkat çeken anne Eralp, evlerinde göçmenlerin, işçilerin ve ırkçılığa karşı mücadele eden insanların sürekli bulunduğunu söyledi.

"Biz onu hiç yönlendirmedik. 'Politika yap' falan demedik." diyen Eralp, kızının çocukluğundan itibaren çevresindeki gelişmelere ve siyasete ilgi gösterdiğini kaydetti.

HUKUKÇU OLMASI TESADÜF DEĞİL

Kızının hukukçu olmasının da tesadüf olmadığını dile getiren Hülya Eralp, Elif'in küçük yaşlardan itibaren adalet konusunda hassas olduğunu söyledi.

Eralp, "Çok adalete düşkün bir çocuktu. Çocukluğundan beri en ufak bir adaletsizlik gördüğünde müdahale ederdi. Herkes 'sen kesin hukukçu olacaksın, insan haklarını savunacaksın.' derdi." şeklinde konuştu.

Kızının hukuk eğitiminin ardından insan hakları alanında çalıştığını anlatan Eralp, Elif Eralp'in yaklaşık 10 yıl boyunca Federal Mecliste (Bundestag) insan hakları avukatı olarak görev yaptığını belirtti.

Daha sonra Sol Partiden gelen teklifi kabul ettiğini aktaran Hülya Eralp, kızının parti içerisinde gösterdiği çalışmaların ardından Berlin'de başbakan adayı olarak gösterildiğini söyledi.

Kızının adaylık konusundaki teklifi uzun süre düşündüğünü ifade eden Eralp, "Çok düşündü, 'Aday olayım mı, olmayayım mı?' diye. Hepimize sordu. Biz de 'Bu tarihi bir olay, olman gerekiyor. Bu senin artık alnına yazıldı, yapman lazım' dedik. Böylelikle kabul etti." diye konuştu.

 

Berlin'de tarih yazan Elif Eralp’in annesi konuştu: Haklarınızı arayın, asla teslim olmayın

“GÖÇMENLER HAKLARINI ARASINLAR, ASLA TESLİM OLMASINLAR”

Hülya Eralp, Almanya'daki göçmenlere de kendi haklarına sahip çıkmaları ve ırkçılığa karşı mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

"Benim göçmenlere ricam, lütfen kendi haklarını arasınlar. Asla teslim olmasınlar." diyen Eralp, Almanya'da ırkçılığa karşı mücadelenin önemine işaret etti.

Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim sonuçlarına da değinen Eralp, burada Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) elde ettiği başarıyı eleştirerek göçmenlerin siyasi süreçlere daha fazla katılması gerektiğini savundu.

Eralp, Almanya'da çok ırkçı ve faşist eğilimlerin arttığını ileri sürerek, "Almanya kendi tarihiyle yeteri kadar hesaplaşmadı. AfD gibi faşist bir partinin göçmenlere düşman bir partinin seçilmesi başa gelmesi çok büyük bir rezalet." şeklinde konuştu.

Eralp, "Bütün isteğim göçmenlerin kendi haklarına sahip çıkmaları, ırkçılığa karşı tavır koymaları, Elif'i destekleyip onunla birlikte burada güçlü bir parlamento oluşması." değerlendirmesinde bulundu.

"AFİŞLERDE DE KENDİLERİNE YARDIMCI OLDUM"

Hülya Eralp, kızının seçim kampanyasına kendisinin de imkanları ölçüsünde destek verdiğini söyledi.

Torunlarıyla ilgilenerek ve seçim kampanyasında bildiri dağıtarak çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Eralp, "Afişlerde de kendilerine yardımcı oldum." dedi.

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#Berlin
#Federal Meclis
#Almanya Için Alternatif Partisi
#Elif Eralp
#Hülya Eralp
#Dünya
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