Wilma Elles'in kiracısına sokak ortasında meydan dayağı! O anlar kamerada

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde oyuncu Wilma Elles'in kiracısı olduğu öne sürülen Ramazan Beleda ile eşi Deniz Beleda, taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanında bulunan 3 kişiyle karşılaştı. İ.Y., olaydan 2 gün önce Ramazan Beleda tarafından sözlü tacize uğradığını iddia etti ve ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan arbedede Ramazan Beleda ile Deniz Beleda, İ.Y. ve yanında bulunan kişiler tarafından darp edildi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.