Tali yoldan çıkan araç kazaya eden oldu: Bandırma-Bursa yolunda korkutan kaza kamerada

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İstanbul
Bandırma-Bursa kara yolunda Bursa yönüne seyreden Balıkesir plakalı araç ile tali yoldan çıkan Bursa plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Can kaybının yaşanmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.