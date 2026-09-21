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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:47

Filo Jet faciasında bir acı haber daha: Hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu

KKTC'nin Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında 19 Eylül'de naaşına ulaşılan kişinin kimliği belli oldu. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Kayıp 13 kişi ise hala aranıyor.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Filo Jet faciasında bir acı haber daha: Hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:47

(KKTC) açıklarında meydana gelen deniz faciasında kaybolan bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yapılan otopside kişinin kimliğinin Mehmet Bayhan olduğu açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen yolcu gemisi faciasına ilişkin kayıp kişileri arama çalışmaları devam ederken, 19 Eylül’de naaşına ulaşılan kişinin kimliği belirlendi. KKTC Başbakanı , geçtiğimiz gün naaşına ulaşılan kişinin kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığını belirterek, yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiğini bildirdi. Kazanın ilk anından itibaren kayıplara ulaşılması ve ailelerin yaşadığı belirsizliğin sona erdirilmesi amacıyla KKTC’nin ilgili tüm kurumlarının çalışmalarını hassasiyet ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Üstel, "Merhum Mehmet Bayhan’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.
Filo Jet faciasında can kaybı 15’e yükselirken, kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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#kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
#Girne
#Ünal Üstel
#Filo Jet
#Mehmet Bayhan
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