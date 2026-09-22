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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 07:46
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 07:51

22 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede 11 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, İstanbul dahil birçok ilde 2 gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. İşte 22 Eylül Salı güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 07:46
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 07:51

22 Eylül Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; , Kuzey ve İç , Batı , ’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

22 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Eylül Salı günü için yayımladığı raporda Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güney/batı kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
22 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

11 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan yapılan değerlendirmede; bugün 11 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova ve Düzce'de yaşayan vatandaşların kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi. 

22 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

22 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

22 EYLÜL SALI GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu Tahmini
MarmaraBursa23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çanakkale19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İstanbul23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kırklareli20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EgeAfyonkarahisar32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Manisa29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Uşak26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AkdenizAdana32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İç AnadoluAnkara26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Eskişehir27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Konya25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Nevşehir25°CParçalı, yer yer çok bulutlu.
Batı KaradenizBolu24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Düzce24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli.
Sinop26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Zonguldak23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli.
Orta ve Doğu KaradenizAmasya30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rize26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Samsun25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Doğu AnadoluErzurum21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kars23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Malatya31°CParçalı, yer yer çok bulutlu.
Van25°CParçalı bulutlu.
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır35°CParçalı bulutlu.
Mardin31°CParçalı bulutlu.
Siirt32°CParçalı bulutlu.
Şanlıurfa35°CParçalı bulutlu.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekmeniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibbaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

 

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#Ege
#Akdeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#İç Anadolu
#Gündem
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