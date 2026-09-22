22 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Eylül Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Öte yandan yapılan değerlendirmede; bugün 11 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova ve Düzce'de yaşayan vatandaşların kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu Tahmini
|Marmara
|Bursa
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|Çanakkale
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|İstanbul
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|Kırklareli
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Ege
|Afyonkarahisar
|32°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|İzmir
|29°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Manisa
|29°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Uşak
|26°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Akdeniz
|Adana
|32°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Antalya
|29°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Hatay
|30°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Isparta
|24°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|İç Anadolu
|Ankara
|26°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Eskişehir
|27°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Konya
|25°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Nevşehir
|25°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu.
|Batı Karadeniz
|Bolu
|24°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Düzce
|24°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli.
|Sinop
|26°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Zonguldak
|23°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli.
|Orta ve Doğu Karadeniz
|Amasya
|30°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Rize
|26°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Samsun
|25°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Trabzon
|25°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Kars
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
|Malatya
|31°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu.
|Van
|25°C
|Parçalı bulutlu.
|Güneydoğu Anadolu
|Diyarbakır
|35°C
|Parçalı bulutlu.
|Mardin
|31°C
|Parçalı bulutlu.
|Siirt
|32°C
|Parçalı bulutlu.
|Şanlıurfa
|35°C
|Parçalı bulutlu.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekmeniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibbaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı bulutlu