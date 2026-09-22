22 Eylül 2026 döviz kurları | Dolar ve euro günü yükselişle açtı

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İstanbul
22 Eylül Salı günü piyasalardaki hareketlilik devam ediyor. Piyasayı yakından takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz kurlarını araştırmayı sürdürüyor. Dolar ve euro günbü yükselişle açtı. İşte 22 Eylül 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 48,8087 TL
Satış (TL): 48,8241 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 56,0442 TL
Satış (TL): 56,0823 TL