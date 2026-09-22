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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 06:23
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 06:31

ABD'li Kongre üyesi Joe Wilson'dan Türkiye'ye F-35 desteği

ABD Kongre üyesi Joe Wilson, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini belirterek, Ankara'nın F-35 programına dönmesini destekledi. Türkiye'nin Suriye'nin kurtulmasına öncülük etmesinden dolayı minnettar olduğunu söyleyen Joe Wilson, "Suriye'deki barış ortamı Türkiye'ye de katkı sağlayacak" dedi. ABD'li Kongre üyesi, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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ABD'li Kongre üyesi Joe Wilson'dan Türkiye'ye F-35 desteği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 06:23
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 06:31

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson, 'ta Türk-Amerikan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında Kore Savaşı’ndan bu yana süren iş birliğine işaret eden Wilson, Washington ile Ankara arasındaki bağların derinliğine dikkati çekti.

HABERİN ÖZETİ

ABD'li Kongre üyesi Joe Wilson'dan Türkiye'ye F-35 desteği

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wilson, Türk-Amerikan ilişkilerine dair açıklamalarda bulunarak Türkiye'ye F-35 satışı ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına destek verdiğini ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini belirtti.
Wilson, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını desteklediğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Türkiye ile çalışmasını desteklediğini ifade etti.
İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarına kesinlikle karşı olduğunu ve bu saldırıları sonlandırması gerektiğini dile getirdi.
Başkan Donald Trump’ın Türkiye ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Suriye’ye bir şans tanıyan liderliğini takdir ettiğini belirtti.
Suriye'deki istikrar ve barış fırsatının başta Türkiye olmak üzere tüm Orta Doğu'ya fayda sağlayacağını kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

TÜRKİYE'YE F-35 DESTEĞİ

Ankara’nın F-35 savaş uçağı programına olası dönüşü konusundaki çabaları sorulduğunda Wilson, "umutlu" olduğunu belirtti.

Wilson, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Türkiye ile çalışmasını desteklediğini belirterek, Washington ile Ankara arasındaki iş birliğinin "güç yoluyla barışa" katkıda bulunacağını ekledi.

ABD'li Kongre üyesi Joe Wilson'dan Türkiye'ye F-35 desteği

"CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILMALI"

Türkiye’ye savaş uçaklarının satışını destekleyip desteklemediği sorulan Wilson, "Evet destekliyorum." diye yanıt verdi ve "Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası" () kapsamında Türkiye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını da desteklediğini belirtti.

Wilson, "Ancak sonuç olarak şuna geri dönelim: Türkiye, Amerika’nın büyük bir müttefikidir; Amerika da Türkiye’nin müttefikidir ve biz karşılıklı fayda istiyoruz." dedi.

ABD'li Kongre üyesi Joe Wilson'dan Türkiye'ye F-35 desteği

İSRAİL'E SURİYE'DEKİ SALDIRILARINI SONLANDIRMA ÇAĞRISI

'in Suriye'ye yönelik saldırıları ile ilgili mesajının ne olduğu sorulan Wilson, "Başkanın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın İsrail’in hava saldırılarına karşı çıktığını ifade etmesinden gerçekten memnunum; bu saldırılar kesinlikle yapılmamalı." dedi.

İsrail hükümetine Suriye’ye yönelik saldırıları sonlandırması çağrısında bulunup bulunmadığı sorulan Wilson, "Kesinlikle." yanıtını verdi.

ABD'li Kongre üyesi Joe Wilson'dan Türkiye'ye F-35 desteği

"SURİYE'DEKİ BARIŞ TÜRKİYE'YE FAYDA SAĞLAYACAK"

ABD'li Kongre üyesi, "Türkiye’nin ve Suudi Arabistan’ın talebi üzerine Suriye’ye bir şans tanıyan Başkan Donald Trump’ın liderliğini takdir ediyorum. Suriye başarılı olacak ve bu da Orta Doğu’daki tüm ülkeler için faydalı olacaktır." dedi.

Wilson ayrıca, 2024 yılının sonlarında Suriye’deki Beşar Esad rejiminin çöküşünü kastederek, "Suriye’nin kurtuluşu"nun İran ve Lübnan dahil bölgedeki diğer ülkeler için önemli olduğunu belirtti.

Wilson, "Türkiye’nin Suriye’nin kurtarılması için öncülük etmesinden dolayı çok minnettarım. Suriye’nin artık istikrar, barış ve refah fırsatına sahip olması, tüm Orta Doğu’ya, ama özellikle de Türkiye’ye fayda sağlayacaktır." dedi.

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#israil
#new york
#f-35
#Caatsa
#Wilson
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