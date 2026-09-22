Galatasaraylılara iki müjde birden: Osimhen ve Sallai'nin dönüş tarihi belli oldu!

Süper Lig devi Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen, formasına kavuşmak için gün sayıyor. Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir karşılaşmasının 33. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Nijeryalı golcünün son durumu belli oldu.

Sağlık heyeti tarafından gerçekleştirilen son kontrollerin ardından tedavi sürecinin son derece olumlu ilerlediği tespit edilen 27 yaşındaki yıldızın, kısa süre içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ KASIMPAŞA MAÇIYLA SAHADA

Sakatlığı sebebiyle Süper Lig’deki Kocaelispor ve Trabzonspor mücadelelerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Sporting randevusunu kaçıran Osimhen, sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı’nın aday kadrosundan da çıkarılmıştı. Yıldız futbolcunun milli ara dönüşünde, 9 Ekim tarihinde RAMS Park’ta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte yeniden sahadaki yerini alması bekleniyor.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 resmi maçta 6 gol ve 2 asistlik muazzam bir skorer katkısı veren Osimhen, sergilediği performansla hücum hattının en önemli kozu olduğunu kanıtlamıştı.

ROLAND SALLAI DE GERİ DÖNÜYOR

Cimbom'a bir diğer sevindirici haber ise Roland Sallai’den geldi. Tedavisi planlanan takvim doğrultusunda devam eden Macar oyuncunun durumunun iyiye gittiği ve Osimhen gibi Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alabileceği ifade edildi.