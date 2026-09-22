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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:28

Galatasaraylılara iki müjde birden: Osimhen ve Sallai'nin dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği haber nihayet geldi. Süper Lig'in 4. haftasındaki Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Victor Osimhen’in tedavi sürecinde sona gelindi. Yıldız santrforun takıma katılacağı tarih netleşirken, Roland Sallai’den de sevindirici bilgi geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaraylılara iki müjde birden: Osimhen ve Sallai'nin dönüş tarihi belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:28

devi ’da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan , formasına kavuşmak için gün sayıyor. Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynanan Başakşehir karşılaşmasının 33. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Nijeryalı golcünün son durumu belli oldu.

Galatasaraylılara iki müjde birden: Osimhen ve Sallai'nin dönüş tarihi belli oldu!

Sağlık heyeti tarafından gerçekleştirilen son kontrollerin ardından tedavi sürecinin son derece olumlu ilerlediği tespit edilen 27 yaşındaki yıldızın, kısa süre içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

Galatasaraylılara iki müjde birden: Osimhen ve Sallai'nin dönüş tarihi belli oldu!

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ KASIMPAŞA MAÇIYLA SAHADA

Sakatlığı sebebiyle Süper Lig’deki Kocaelispor ve Trabzonspor mücadelelerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Sporting randevusunu kaçıran Osimhen, sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı’nın aday kadrosundan da çıkarılmıştı. Yıldız futbolcunun milli ara dönüşünde, 9 Ekim tarihinde RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmasıyla birlikte yeniden sahadaki yerini alması bekleniyor.

Galatasaraylılara iki müjde birden: Osimhen ve Sallai'nin dönüş tarihi belli oldu!

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 resmi maçta 6 gol ve 2 asistlik muazzam bir skorer katkısı veren Osimhen, sergilediği performansla hücum hattının en önemli kozu olduğunu kanıtlamıştı.

Galatasaraylılara iki müjde birden: Osimhen ve Sallai'nin dönüş tarihi belli oldu!

ROLAND SALLAI DE GERİ DÖNÜYOR

Cimbom'a bir diğer sevindirici haber ise ’den geldi. Tedavisi planlanan takvim doğrultusunda devam eden Macar oyuncunun durumunun iyiye gittiği ve Osimhen gibi Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alabileceği ifade edildi.

Galatasaraylılara iki müjde birden: Osimhen ve Sallai'nin dönüş tarihi belli oldu!
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#galatasaray
#victor osimhen
#Süper Lig
#Futbol
#kasımpaşa
#roland sallai
#Spor
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