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Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 08:01
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 08:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye çağrı: 'Veto hakkı kaldırılmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldığı makalede BM'ye tarihi bir çağrıda bulundu. "BM veto hakkını kaldırmalı" diyen Erdoğan, "Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 08:01
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 08:22

için "BM, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır" başlıklı makale kaleme alan Cumhurbaşkanı , son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmalar gibi trajedilerin, dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye çağrı: 'Veto hakkı kaldırılmalı'

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg için kaleme aldığı makalesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırması ve daha adil, temsili bir yapıya kavuşması gerektiğini savunmuştur.
Erdoğan, mevcut küresel karar alma mekanizmalarının İkinci Dünya Savaşı sonrası yapısını yansıttığını ve günümüz gerçekleriyle bağdaşmadığını belirtmiştir.
Güvenlik Konseyi'nin veto imtiyazının kaldırılmasının, anlamlı her türlü reformun başlangıç noktası ve temel stratejik hedefi olması gerektiğini vurgulamıştır.
Daha etkin, adil ve hesap verebilir bir temsil anlayışının zorunlu olduğunu, bunun yolunun temsili genişletmek ve liderlik sorumluluğunu adil paylaşmaktan geçtiğini ifade etmiştir.
Genel Kurul'un yetkilerinin güçlendirilmesi ve Güvenlik Konseyi üyelerinin Genel Kurul tarafından dönüşümlü olarak seçildiği bir yapının gerekliliğini dile getirmiştir.
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma haklarının ve finansmana erişimlerinin güvence altına alınması gerektiğini belirtmiştir.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye çağrı: 'Veto hakkı kaldırılmalı'

Küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Güvenlik Konseyinin hala İkinci Dünya Savaşı sonrasının yapısını yansıttığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye çağrı: 'Veto hakkı kaldırılmalı'

Daha etkin, adil ve hesap verebilir bir temsil anlayışının zorunluluk arz ettiğini, bunun yolunun da temsili genişletmenin yanında, liderlik sorumluluğunu adil biçimde paylaşmaktan geçtiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımız, bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyine ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması, anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Reform, aynı imtiyazın başka devletlere de tanınması anlamına gelemez. bünyesinde, hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye çağrı: 'Veto hakkı kaldırılmalı'

"HESAP VEREBİLİRLİK ARTIRILMALI"

Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Genel Kurul'un yetkileri güçlendirilmeli, daimi üyeliklerin bulunmadığı, Güvenlik Konseyi üyelerinin Genel Kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla Güvenlik Konseyinin temsil kapasitesi ve Genel Kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır. Geleceğin uluslararası düzenini geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye çağrı: 'Veto hakkı kaldırılmalı'

Dünya tarihi bakımından oldukça kısa sayılabilecek son çeyrek asırda yaşanan gelişmeler, hiçbir güç dengesinin ve hiçbir uluslararası nizamın baki olmadığını gösterdi. İnsanlığa barış, istikrar ve ortak refah vadeden sistem, yeni savaşları önlemekte, eşitsizlikleri azaltmakta ve değişen güç dengelerine cevap vermekte yetersiz kaldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden güvenliğe, teknolojiden diplomasiye kadar yeni güç merkezleri ortaya çıkarken, uluslararası kurumların bu dönüşüme aynı hızla uyum sağlayamadığına işaret etti.

"FİNANSMANA ERİŞİMİ GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Savaşlar, iklim krizi, düzensiz göç ve ekonomik kırılganlıkların, devletlerin güçlü kurumlara, dayanıklı ekonomilere ve caydırıcı savunma yeteneklerine sahip olmalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizen Erdoğan, ticaret, lojistik, ulaştırma ve enerji koridorlarının güvenlik ve sürdürülebilirliğinin daha belirleyici hale geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye çağrı: 'Veto hakkı kaldırılmalı'

Asya'nın ekonomik ağırlığı artarken, Afrika'nın da potansiyeliyle uyumlu daha güçlü bir temsil talep ettiğini, gelişmekte olan ülkelerin kendi önceliklerini daha yüksek sesle dile getirdiğini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı bölgesel aktörlerin artan nüfuzu, kendi coğrafyalarında daha fazla sorumluluk üstlenmelerini beraberinde getiriyor. Her bölgenin meselelerini dışarıdan belirlenen yöntemlerle çözmek mümkün değildir. İlgili ülkelerin iradesini, yerel şartları ve müşterek menfaatleri esas alan yaklaşımların daha kalıcı ve istikrarlı sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Diplomatik kapasitesi, ekonomik imkanları ve farklı taraflarla iletişim kurabilme kabiliyeti bulunan ülkelerin barışın ve istikrarın tesisinde daha etkin roller üstlenmesi, kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye çağrı: 'Veto hakkı kaldırılmalı'

Küreselleşmenin refahı yayacağı yönündeki beklentiler tam anlamıyla karşılanmadı. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşirken teknoloji ve ekonomik bağımlılıklar yeni rekabet alanlarına dönüştü. Bu değişen koşullarda küresel adaletin temini için mesuliyetler hakkaniyetle paylaşılmalı, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı ve ihtiyaç duydukları finansmana erişimi güvence altına alınmalıdır."

"GENEL KURUL'UN ROLÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ ÇABASINI DESTEKLİYORUZ"

Böylesi bir değişimin geniş bir uluslararası iradenin ortaya konulmasını zaruri kıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin güçlü küresel ilişkileri ve çok taraflı diplomasi tecrübesini bu reform arayışının hizmetinde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Veto imtiyazının kaldırılması, seçilmiş üyelerin karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazanması ve Genel Kurul'un rolünün güçlendirilmesi yönündeki çabayı desteklediklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Farklı bölgelerden ülkelerin bu müşterek zeminde buluşması, uluslararası sistemin meşruiyetini ve temsil kabiliyetini güçlendirecektir. Bugünün dünyasında kalıcı barışın, birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağı açıktır. 'Daha adil bir dünya' için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız. Türkiye, köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform arayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir."

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#erdoğan
#birleşmiş milletler
#genel kurul
#bloomberg
#Güvenlik Konseyi
#Politika
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