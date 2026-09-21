Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Sıfır Atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin, yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Emine Erdoğan'dan New York'ta dünyaya Sıfır Atık çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında yaptığı konuşmada Sıfır Atık hareketinin bireyleri çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin sadece fosil yakıtlar ve sanayi süreçleriyle değil, aynı zamanda sınır tanımayan tüketim talebiyle de ilgili olduğunu vurguladı. Sıfır Atık hareketinin, üretilen her şeyin kısa bir ömrü olduğunu kabul eden mevcut düzen anlayışına karşı ahlaki bir duruş sergilediğini ifade etti. Türkiye'de 2017'de başlatılan sıfır atık uygulamalarının geri kazanım oranını yüzde 13'ten yüzde 37'nin üzerine çıkardığını belirtti. Sıfır Atık hareketinin, bireyi iklim krizi karşısında çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirdiğini söyledi. Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapılacak COP31'de Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını önemsediklerini dile getirdi.

EMİNE ERDOĞAN NEW YORK İKLİM HAFTASI AÇILIŞINDA

Emine Erdoğan, bir etkinlik alanında düzenlenen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfının ana sponsorlar arasında yer aldığı New York İklim Haftası açılış etkinliğine katıldı.

Emine Erdoğan'ı, etkinlik alanına gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Climate Group CEO’su Helen Clarkson, Yönetim Kurulu Kıdemli Üyesi Emma Cox ile diğer yetkililer karşıladı.

Etkinlikteki konuşmasına, Türk halkının sevgi ve saygılarını ileterek başlayan Emine Erdoğan, etkinliği düzenleyenlere misafirperverlikleri için teşekkür etti.

New York İklim Haftası'nın, dünya için sorumluluk üstlenen insanları bir araya getiren bu önemli buluşmasında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "İklim değişikliği, insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biridir. Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız, 'Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?" ifadelerini kullandı.

"DOĞAYLA İLİŞKİMİZİ YENİDEN KURMALIYIZ"

Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin en başta insanın manevi ikliminin değişmesinin bir sonucu olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü, ürettiğimiz her şeyin kısa bir ömrü olduğunu, her nesnenin bir gün çöpe dönüşeceğini baştan kabul eden bir düzen kurduk. 1950'lerden bu yana dünyada üretilen yaklaşık 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun atığa dönüşmüş olması, bu anlayışın nasıl bir bedel ürettiğini açıkça ortaya koyuyor. Üstelik bu yük, yeryüzüne adil biçimde dağılmıyor. Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin, omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak, sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız."

Sıfır Atık hareketinin bu anlayıştan doğduğunu belirten Emine Erdoğan, bu projenin, tüketimin ve israfın, hayatın olağan bir parçası haline geldiği bir çağda, sınırları ve sorumluluğu hatırlatan ahlaki bir duruş olarak ortaya çıktığını söyledi.

"SIFIR ATIK HAREKETİ BİREYİ ÇÖZÜMÜN BAŞ AKTÖRÜ HALİNE GETİRDİ"

Doğayı, sınırsız bir kaynak deposu olarak görmekle insanlara emanet edilmiş bir varlık olarak görmek arasında temel bir zihniyet farkı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Sıfır Atık, bu emanet bilincinin, gündelik hayata tercüme edilmesidir. Biz emanet bilincini davranışa, davranışı ise kalıcı bir sisteme dönüştürmek amacıyla ilk adımı kendi çalışma ortamımızda attık. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı yerleşkemizde başlattığımız sıfır atık uygulamaları, kısa sürede okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldı. O dönem yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, bugün yüzde 37'nin üzerine çıkmış durumda. Elbette bu dönüşümün rakamlarla ifade edilebilecek pek çok sonucu var. Fakat bizim için esas kazanım, insanların değişimin yalnızca muhatabı değil öznesi olabileceğini görmesi oldu." diye konuştu.

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin, yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır." dedi.

Bu yaklaşımın, devletlerin ve şirketlerin sorumluluğunu azaltmayacağını, bilakis büyütüp tarif edeceğini bildiren Emine Erdoğan, "İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek, bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple Sıfır Atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

COP31'E ÇAĞRI

BM Genel Kurulu'na 2022'de sundukları Sıfır Atık kararının, geniş bir uluslararası destekle kabul edildiğini, 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini, kendisinin başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun kurulduğunu anımsatan Emine Erdoğan, "Kasım ayında, Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de, Sıfır Atık yaklaşımının, iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılışında Sıfır Atık'ı konuşuyor olmalarının, bu ortak arayışın ve giderek büyüyen küresel sahiplenmenin anlamlı bir göstergesi olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu konuşmayı yaparken New York'ta onlarca ton atık üretildi. İstanbul'da da, dünyanın pek çok şehrinde de durum farklı değil. Şu bir gerçek ki geleceğin çözümlerini konuşurken bugünün sorunlarını üreten alışkanlıklarımızı sürdürdüğümüz müddetçe hiçbir hedef, tek başına yeterli; hiçbir teknoloji, tek başına çözüm olamayacaktır. Bu buluşmanın gerçek değerini de burada söylediklerimizden çok buradan ayrıldıktan sonra neyi farklı yapacağımız belirleyecektir. New York İklim Haftası'nın, yeni fikirlerle birlikte yeni alışkanlıklara, ortak sorumluluklarla birlikte ortak eyleme vesile olmasını diliyorum."

Emine Erdoğan, konuşmasının ardından çağdaş ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi.

Sanatçı Ay ile sohbet eden Emine Erdoğan, Ay'ın ebru çalışmasının başına geçerek katkıda bulundu.

Programa, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile çok sayıda davetli de katıldı.