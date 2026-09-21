Türkiye'nin kasımda Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlık ve çalışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta uluslararası kamuoyuna tanıtılıyor.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: "Değişime liderlik etmek istiyoruz" Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları New York'ta uluslararası kamuoyuna tanıtılıyor. COP31 hazırlık ve çalışmaları, BM 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta tanıtılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'e ilişkin hedefleri istişareye sunacaklarını belirtti. Kurum, COP31'in başarılı olmasını ve alınan kararların hayata geçmesini temenni ettiklerini ifade etti. Türkiye, dünya değişim ve dönüşüm içerisindeyken bu değişime liderlik etmek ve fırsatlardan istifade etmek istiyor.

"DEĞİŞİME LİDERLİK ETMEK İSTİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarında “Birazdan COP31'e ilişkin hedeflerimizi istişareye sunacağız. Başarılı olsun istiyoruz. Hedeflerin ve kararların hayata geçmesini temenni ediyoruz. Dünya değişim ve dönüşüm içerisindeyken biz de bu değişime liderlik etmek ve fırsatlardan istifade etmek istiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki görsellerinin yer aldığı, kasımda Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) tanıtım afişleri, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftası kapsamında Türkevi binasına asıldı.