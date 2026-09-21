Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: "Değişime liderlik etmek istiyoruz"

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İstanbul
Türkiye'nin kasımda Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlık ve çalışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta uluslararası kamuoyuna tanıtılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarında “Birazdan COP31'e ilişkin hedeflerimizi istişareye sunacağız. Başarılı olsun istiyoruz. Hedeflerin ve kararların hayata geçmesini temenni ediyoruz. Dünya değişim ve dönüşüm içerisindeyken biz de bu değişime liderlik etmek ve fırsatlardan istifade etmek istiyoruz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki görsellerinin yer aldığı, kasımda Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) tanıtım afişleri, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftası kapsamında Türkevi binasına asıldı.