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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 23:08

Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: "Değişime liderlik etmek istiyoruz"

Türkiye kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi çalışmalar New York'ta tanıtılıyor. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 23:08

Türkiye'nin kasımda 'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na () yönelik hazırlık ve çalışmalar, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu haftası kapsamında 'ta uluslararası kamuoyuna tanıtılıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: "Değişime liderlik etmek istiyoruz"

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları New York'ta uluslararası kamuoyuna tanıtılıyor.
COP31 hazırlık ve çalışmaları, BM 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta tanıtılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'e ilişkin hedefleri istişareye sunacaklarını belirtti.
Kurum, COP31'in başarılı olmasını ve alınan kararların hayata geçmesini temenni ettiklerini ifade etti.
Türkiye, dünya değişim ve dönüşüm içerisindeyken bu değişime liderlik etmek ve fırsatlardan istifade etmek istiyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

"DEĞİŞİME LİDERLİK ETMEK İSTİYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve  COP31 Başkanı , TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarında “Birazdan COP31'e ilişkin hedeflerimizi istişareye sunacağız. Başarılı olsun istiyoruz. Hedeflerin ve kararların hayata geçmesini temenni ediyoruz. Dünya değişim ve dönüşüm içerisindeyken biz de bu değişime liderlik etmek ve fırsatlardan istifade etmek istiyoruz.” 

Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: "Değişime liderlik etmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki görsellerinin yer aldığı, kasımda Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) tanıtım afişleri, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftası kapsamında Türkevi binasına asıldı.

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ETİKETLER
#murat kurum
#Antalya
#new york
#Cop31
#Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
#Gündem
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