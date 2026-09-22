Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önünde silahlı saldırı düzenlendi. Lisenin önünde 15 yaşındaki H.O.'nun tüfekle etrafa ateş açması sonucu 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Manisa'da okul önünde silahlı saldırı: 3'ü ağır 11 öğrenci yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 15 yaşındaki H.O.'nun tüfekle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda öğrenciler yaralanmış, saldırgan ve ailesi gözaltına alınmıştır. Saldırıda 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı bildirilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2 ağır yaralı olduğunu açıklamıştır. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. polis ekiplerince yakalanmış; anne, baba ve silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedesi de gözaltına alınmıştır. Saldırıya ilişkin adli ve idari soruşturmalar başlatılmış, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla olaya yayın yasağı getirilmiştir. İçişleri Bakanlığı 2 Mülkiye ve 2 Polis Başmüfettişi, Milli Eğitim Bakanlığı ise 3 Bakanlık müfettişi görevlendirmiştir. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime 22 Eylül 2026 tarihinde ara verilmiş, sosyal medyada yanıltıcı bilgi yayan 92 hesaba erişim engeli getirilmiştir.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekiplerinin, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek silahlı saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O.'nun gözaltına aldığı öğrenildi.

3 ÖĞRENCİ AĞIR YARALI

Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

ANNE, BABA VE DEDE GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır."

2 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ İLE 2 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Olaya ilişkin 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirildiği duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

22 Eylül 2026 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırı sonrasında bakanlığımız ve devletimizin ilgili tüm birimleri anında harekete geçmiştir. Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi ve sürecin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi amacıyla kapsamlı bir tahkikat sürdürülmektedir. Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilerek derhâl Manisa'ya sevk edilmiştir. Olayda yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

RTÜK DUYURDU: SALDIRIYA YAYIN YASAĞI

RTÜK saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Manisa ili Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hâkimliğinin 22.09.2026 tarihli ve 2026/4943 D. İş sayılı kararıyla yayın yasağı getirilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma dosyası kapsamında soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi; soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PROVOKASYON YAPAN HESAPLARA SORUŞTURMA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırı sonrasında sosyal medya ağlarında provokasyon yapan hesaplar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

92 X HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa'da yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medyada "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği tespit edilen 92 hesabın erişime kapatıldığını duyurdu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında saldırıdan kaynaklanan üzüntü ifade edilirken, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Bakanlığın basın açıklamasının detayları şu şekilde:

22 Eylül 2026 Salı günü sabah saatlerinde Manisa’nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhâl Manisa iline yönlendirilmiştir. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün (22 Eylül 2026) ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAKANLAR SAYIN ÇİFTÇİ VE TEKİN MANİSA'YA GİTTİ

Türkiye'yi derinden sarsan okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in Manisa'ya gitti.

Bakan Çiftçi Manisa'da yaptığı açıklamada, "Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. En başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar. Bunları mutlak suretle takip edelim" ifadelerini kullandı.