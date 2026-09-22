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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:14

Oyuncu Atilla Saral’ın acı günü! Ablasının vefatıyla sarsıldı

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncu olan Atilla Saral, ablasının vefatıyla sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde ablası Derya Saral’ın hayatını kaybetmesiyle acı yaşayan Atilla Saral, yayınladığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Oyuncu Atilla Saral’ın acı günü! Ablasının vefatıyla sarsıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:14

Türk televizyonlarının sevilen ismi Atilla Saral, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun ablası Derya Saral’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sanat camiası derin bir hüzne boğulurken ünlü isim Atilla Saral’ın paylaşımı dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar…

OYUNCU ATİLLA SARAL’IN ACI GÜNÜ

Uzun yıllardır oyunculuk kariyeriyle adından sıklıkla söz ettiren oyuncu Atilla Saral, bu kez başarılı işleriyle değil, ablasının acı kaybıyla sarsıldı. Ailesinde meydana gelen acı haberle adeta yıkılan Atilla Saral, zor günler geçirdiğini ifade ederken, sanat camiası da derin bir hüzne boğuldu.

Oyuncu Atilla Saral’ın acı günü! Ablasının vefatıyla sarsıldı

Genç yaşlar da ekranlara gelen Atilla Saral, çok sayıda aldığı rollerle adından sıklıkla söz ettirmiştir. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Atilla Saral, hayranları tarafından da yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Oyuncu Atilla Saral’ın acı günü! Ablasının vefatıyla sarsıldı

Öyle ki ailesinden gelen acı haber, Saral’ın sevenleri tarafından üzüntüye neden oldu. Ablasının vefatıyla büyük bir hüzün yaşayan Atilla Saral, bu süreçte ailesi ve yakın çevresi tarafından da yalnız bırakılmadığını ifade etti.

Oyuncu Atilla Saral’ın acı günü! Ablasının vefatıyla sarsıldı

ABLASININ VEFATIYLA SARSILDI

Ablasının vefatıyla sarsılan Atilla Saral, kendisini yalnız bırakmayan sevenlerinde de seslenmeyi ihmal etmedi. Saral, “Ablamın vefatı nedeniyle acımızı paylaşan, başsağlığı dileklerini ileten, arayan, mesaj gönderen ve bu zor günümüzde yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ederim” dedi.

Oyuncu Atilla Saral’ın acı günü! Ablasının vefatıyla sarsıldı

ATİLLA SARAL KİMDİR?

Televizyon ve sinema ekranlarından tanınan Atilla Saral, yer aldığı yapımların yanı sıra modellik geçmişiyle de yakından takip ediliyor. 27 Mart 1963 yılında ’da dünyay gelen Atilla Saral, Ankara Başkent Lisesi’nden mezun olmuştur.

Oyuncu Atilla Saral’ın acı günü! Ablasının vefatıyla sarsıldı

Eğitimlerinin ardından Atilla Saral, 1987 yılında mankenliğe adım atmıştır. Kariyerine bir de oyunculuğu ekleyen Saral, birçok dizi ve film de rol alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Kariyerinin dışında da özel hayatıyla da merak konusu olan Atilla Saral, kendisi gibi oyuncu İnci Türkay’la evlenmiştir.

Oyuncu Atilla Saral’ın acı günü! Ablasının vefatıyla sarsıldı

En son ekranlara dizisiyle gelen Atilla Saral Rüya, Kiraz Mevsimi, Zeytin Tepesi, İkizler Memo-Can gibi yapımlarla da izleyici karşısına çıkarak yakından takip edilen isimlerden biri olmuştur.

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#teşkilat
#ankara
#atilla saral
#Derya Saral
#Kiraz Mevsimi
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