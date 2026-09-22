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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:39

Dünya dışından gelen sinyalin kaynağı belli oldu: Uzaylılar değil gerçek bambaşka

Gökbilimciler, yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b’den doğrudan gelen radyo sinyallerini tespit ederek bir ilke imza attı. Sinyallerin gezegenin kutup ışıklarından kaynaklandığı ve Beta Pictoris b'nin Dünya'dan binlerce kat daha güçlü bir manyetik alana sahip olabileceği belirlendi.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Dünya dışından gelen sinyalin kaynağı belli oldu: Uzaylılar değil gerçek bambaşka
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:39

Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında yer alan bir gezegenden doğrudan geldiği kesin olarak belirlenen radyo sinyallerini ilk kez tespit etti. Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian ve University of Oregon araştırmacılarından oluşan ekip, sinyallerin Dünya’dan yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b isimli ötegezegenden geldiğini açıkladı.

Dünya dışından gelen sinyalin kaynağı belli oldu: Uzaylılar değil gerçek bambaşka

0:00 161
HABERİN ÖZETİ

Dünya dışından gelen sinyalin kaynağı belli oldu: Uzaylılar değil gerçek bambaşka

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenden, Dünya’dan 63,4 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b isimli ötegezegenden geldiği kesin olarak belirlenen radyo sinyallerini ilk kez tespit etti.
Bu sinyallerin, gezegenin atmosferi ve manyetik alanıyla etkileşime giren yüklü parçacıkların neden olduğu kutup ışıklarından kaynaklandığı düşünülüyor.
Daha önce gezegenlere ev sahipliği yapan yıldız sistemlerinde radyo sinyalleri gözlemlenmiş olsa da, sinyalin yıldızdan mı yoksa gezegenden mi kaynaklandığı kesin olarak belirlenemiyordu.
Yapılan gözlemler, Güney Afrika'da bulunan MeerKAT radyo teleskop dizisi kullanılarak 2025 ve 2026 yıllarında dört farklı zamanda gerçekleştirildi.
Radyo dalgalarının güçlü biçimde dairesel polarizasyona sahip olması, sinyallerin kutup ışıklarından yayıldığının karakteristik bir özelliği olarak değerlendirildi.
Konumlandırma sonucunda sinyallerin Beta Pictoris yıldızından değil, Beta Pictoris b gezegeninden geldiği yüksek doğrulukla belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Daha önce gezegenlere ev sahipliği yapan yıldız sistemlerinde radyo sinyalleri gözlemlenmişti. Ancak yıldızdan mı yoksa yörüngesindeki gezegenden mi kaynaklandığı kesin olarak belirlenemiyordu. Yeni araştırmada ise bilim insanları sinyalin doğrudan Beta Pictoris b kaynaklı olduğunu "yüksek güvenilirlikle" ortaya koydu.

Araştırmacılar çalışmalarında, "Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerde ve bazı ultra soğuk cücelerde kutup ışıklarına bağlı radyo patlamaları gözlemlenmiş olsa da, daha önce hiçbir radyo tespiti ev sahibi yıldız yerine Güneş Sistemi dışındaki bir gezegene kesin olarak konumlandırılamamıştı" ifadelerini kullandı.

Dünya dışından gelen sinyalin kaynağı belli oldu: Uzaylılar değil gerçek bambaşka

SİNYALLER UZAYLILARDAN DEĞİL, KUTUP IŞIKLARINDAN GELİYOR

Tespit edilen radyo sinyallerinin uzaylılar gibi başka bir uygarlıkla bağlantısı bulunmuyor. Araştırmacılara göre sinyaller, yüklü parçacıkların gezegenin atmosferi ve manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkan kutup ışıklarından kaynaklanıyor.

Dünya dışından gelen sinyalin kaynağı belli oldu: Uzaylılar değil gerçek bambaşka

Benzer bir süreç Dünya'da kuzey ve güney ışıklarının oluşmasını sağlıyor. Bilim insanları, "0,85 ila 3,5 GHz frekanslarında hızlı, tekrarlayan ve yüksek derecede dairesel polarizasyona sahip patlamaların yanı sıra sürekli emisyon tespit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dünya dışından gelen sinyalin kaynağı belli oldu: Uzaylılar değil gerçek bambaşka

Gözlemler, Güney Afrika'da bulunan MeerKAT radyo teleskop dizisi kullanılarak 2025 ve 2026 yıllarında dört farklı zamanda gerçekleştirildi. Araştırmacıların odağında Beta Pictoris yıldız sistemi bulunuyordu. Sistemde Beta Pictoris b, Beta Pictoris c ve Beta Pictoris d olmak üzere bilinen üç gezegen yer alıyor.

Yapılan gözlemlerde kısa süreli ve tekrar eden radyo patlamaları tespit edildi. Radyo dalgalarının güçlü biçimde dairesel polarizasyona sahip olması ise kutup ışıklarından yayılan sinyallerin karakteristik özelliklerinden biri olarak değerlendirildi.

Dünya dışından gelen sinyalin kaynağı belli oldu: Uzaylılar değil gerçek bambaşka

Bilim insanları gökyüzü haritalamasında referans noktası olarak kuasar adı verilen son derece parlak galaksi çekirdeklerinden yararlandı. Yapılan konumlandırma sonucunda radyo sinyallerinin Beta Pictoris yıldızından değil, Beta Pictoris b gezegeninden geldiği yüksek doğrulukla belirlendi.

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ETİKETLER
#kutup ışıkları
#Beta Pictoris B
#Center For Astrophysics Harvard & Smithsonian
#University Of Oregon
#Meerkat
#Teknoloji
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