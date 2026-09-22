Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında yer alan bir gezegenden doğrudan geldiği kesin olarak belirlenen radyo sinyallerini ilk kez tespit etti. Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian ve University of Oregon araştırmacılarından oluşan ekip, sinyallerin Dünya’dan yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b isimli ötegezegenden geldiğini açıkladı.

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Dünya dışından gelen sinyalin kaynağı belli oldu: Uzaylılar değil gerçek bambaşka Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 161

HABERİN ÖZETİ Dünya dışından gelen sinyalin kaynağı belli oldu: Uzaylılar değil gerçek bambaşka Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenden, Dünya’dan 63,4 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b isimli ötegezegenden geldiği kesin olarak belirlenen radyo sinyallerini ilk kez tespit etti. Bu sinyallerin, gezegenin atmosferi ve manyetik alanıyla etkileşime giren yüklü parçacıkların neden olduğu kutup ışıklarından kaynaklandığı düşünülüyor. Daha önce gezegenlere ev sahipliği yapan yıldız sistemlerinde radyo sinyalleri gözlemlenmiş olsa da, sinyalin yıldızdan mı yoksa gezegenden mi kaynaklandığı kesin olarak belirlenemiyordu. Yapılan gözlemler, Güney Afrika'da bulunan MeerKAT radyo teleskop dizisi kullanılarak 2025 ve 2026 yıllarında dört farklı zamanda gerçekleştirildi. Radyo dalgalarının güçlü biçimde dairesel polarizasyona sahip olması, sinyallerin kutup ışıklarından yayıldığının karakteristik bir özelliği olarak değerlendirildi. Konumlandırma sonucunda sinyallerin Beta Pictoris yıldızından değil, Beta Pictoris b gezegeninden geldiği yüksek doğrulukla belirlendi.

Daha önce gezegenlere ev sahipliği yapan yıldız sistemlerinde radyo sinyalleri gözlemlenmişti. Ancak yıldızdan mı yoksa yörüngesindeki gezegenden mi kaynaklandığı kesin olarak belirlenemiyordu. Yeni araştırmada ise bilim insanları sinyalin doğrudan Beta Pictoris b kaynaklı olduğunu "yüksek güvenilirlikle" ortaya koydu.

Araştırmacılar çalışmalarında, "Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerde ve bazı ultra soğuk cücelerde kutup ışıklarına bağlı radyo patlamaları gözlemlenmiş olsa da, daha önce hiçbir radyo tespiti ev sahibi yıldız yerine Güneş Sistemi dışındaki bir gezegene kesin olarak konumlandırılamamıştı" ifadelerini kullandı.

SİNYALLER UZAYLILARDAN DEĞİL, KUTUP IŞIKLARINDAN GELİYOR

Tespit edilen radyo sinyallerinin uzaylılar gibi başka bir uygarlıkla bağlantısı bulunmuyor. Araştırmacılara göre sinyaller, yüklü parçacıkların gezegenin atmosferi ve manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkan kutup ışıklarından kaynaklanıyor.

Benzer bir süreç Dünya'da kuzey ve güney ışıklarının oluşmasını sağlıyor. Bilim insanları, "0,85 ila 3,5 GHz frekanslarında hızlı, tekrarlayan ve yüksek derecede dairesel polarizasyona sahip patlamaların yanı sıra sürekli emisyon tespit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Gözlemler, Güney Afrika'da bulunan MeerKAT radyo teleskop dizisi kullanılarak 2025 ve 2026 yıllarında dört farklı zamanda gerçekleştirildi. Araştırmacıların odağında Beta Pictoris yıldız sistemi bulunuyordu. Sistemde Beta Pictoris b, Beta Pictoris c ve Beta Pictoris d olmak üzere bilinen üç gezegen yer alıyor.

Yapılan gözlemlerde kısa süreli ve tekrar eden radyo patlamaları tespit edildi. Radyo dalgalarının güçlü biçimde dairesel polarizasyona sahip olması ise kutup ışıklarından yayılan sinyallerin karakteristik özelliklerinden biri olarak değerlendirildi.

Bilim insanları gökyüzü haritalamasında referans noktası olarak kuasar adı verilen son derece parlak galaksi çekirdeklerinden yararlandı. Yapılan konumlandırma sonucunda radyo sinyallerinin Beta Pictoris yıldızından değil, Beta Pictoris b gezegeninden geldiği yüksek doğrulukla belirlendi.