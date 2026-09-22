İstanbul için verilen uyarılarının ardından Salı günü itibariyle yağış başladı. Özellikle akşam saatlerinde ve Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü yağışın etkisini artıracağı belirtiliyor. Tgrt Haber ekranlarına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan önümüzdeki günlerde İstanbul’da havanın rüzgarın da etkisiyle düşeceğini belirtti ve havaların ısınmasını bekleyenlere güzel haberi verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul’da havalar yeniden ısınacak mı? Uzman isimden dikkat çeken eylül, ekim ve kasım tahmini İstanbul'da başlayan yağışlar ve rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin altına düşeceği, ancak sonbahar aylarında genel olarak sıcaklıkların ortalamaların üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. İstanbul'da Salı günü başlayan yağışların akşam saatlerinde ve Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü olarak etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan, kentin bir soğuk hava dalgasının etkisine girdiğini ve sıcaklıkların üç gün içinde mevsim normallerinin altına düşeceğini belirtti. Küresel çapta son 170 yılın en sıcak 5. ağustos ayının yaşandığı ifade edildi. Eylül, ekim ve kasım aylarında özellikle yurdun batı bölgelerinde sıcaklıkların ortalamaların üzerinde olması ihtimali bulunuyor. Yağışların ortalama seviyelerde olması beklendiği için İstanbul'da suyla ilgili bir sıkıntı öngörülmüyor.

“TAM BİR GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ İSTANBUL’DA”

Sağanak yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgarın da etkisiyle önümüzdeki üç gün içinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini belirten Demirhan “Tam bir geçiş dönemindeyiz İstanbul’da” dedi ve “Yukarı seviyeden bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyoruz” ifadelerini kullandı.

HAVALAR YENİDEN ISINACAK MI?

Sene başından bu yana Süper El Nino nedeniyle havaların çok sıcak olacağı kasım ayında bile sıcaklıkların devam edeceği yönündeki açıklamalara rağmen, eylül ayında havanın kısa süre içinde soğuması ile ilgili konuşan Meteoroloji Uzmanı Dr. Deniz Demirhan İstanbul’da sıcaklıkların az da olsa ortalamanın üzerinde olduğunu belirtti.

Küresel çapta son 170 yılın 5. sıcak ağustos ayını yaşadığımıza dikkat çeken uzman isim, eylül, ekim ve kasım ayı için yapılan tahminlerde özellikle yurdun batı bölgelerinde sıcaklıkların ortalamaların üzerinde olması ihtimali olduğunu ifade etti.

Ancak sıcaklıklar ne kadar ortalamanın üzerinde olsa da yağışların da ortalama seviyelerde olacağını belirten Demirhan, bu nedenle İstanbul’da sularla ilgili bir sıkıntı beklenmediğini kaydetti.