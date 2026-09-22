Premier Lig devleri Beşiktaş'ın üç yıldızı için Dolmabahçe’de pusuya yattı! Liverpool da devreye girdi

Avrupa Ligi eleme ve lig aşamasında çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 yenilgi alarak fırtına gibi esen Beşiktaş, Avrupa transfer piyasasında tüm dikkatleri üzerine çekti.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano’nun sahaya yansıttığı tempolu ve baskılı sisteme en çabuk adapte olan isimlerden Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu, İngiltere Premier Lig kulüplerinin radarına takıldı.

LİVERPOOL KAPTANIN PEŞİNDE!

Siyah-beyazlı ekibin saha içindeki lideri ve kaptanı Orkun Kökçü için dev bir iddia ortaya atıldı. Ada devi Liverpool’un, milli futbolcuyu çok yakın takibe aldığı ve oyuncunun performansını düzenli olarak raporladığı öğrenildi. Kökçü’ye olan ilgi yalnızca Liverpool ile de sınırlı değil; iki İngiliz ekibinin daha başarılı orta sahanın durumunu yakından izlediği öne sürüldü.

SPURS’ÜN RADARINDA EMİRHAN VAR

Defanstaki sağlam duruşu ve geriden oyun kurma becerisiyle form grafiğini her geçen gün yukarı taşıyan Emirhan Topçu ise bir diğer İngiliz devi Tottenham’ın listesine girdi. Londra ekibinin scoutlarının genç savunmacıyı uzun süredir mercek altına aldığı kaydedildi.

YÖNETİM TEMKİNLİ, OLAİTAN DA LİSTEDE

Kadronun kilit taşları haline gelen bu isimler için Beşiktaş yönetiminin tavrı ise net. Siyah-beyazlı kurmayların gelen tekliflere temkinli yaklaşacağı, teknik heyetin onayını almadan ve astronomik rakamlar masaya gelmeden hiçbir oyuncunun ayrılığına sıcak bakmayacağı belirtildi.

Öte yandan kulüplerin ilgisi sadece bu iki isimle sınırlı değil. Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan’ın da Avrupa’nın birçok farklı kulübü tarafından takibe alındığı gelen bilgiler arasında.