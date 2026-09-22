Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren çalışmada artık son düzenlemeler yapılıyor. Metro ve tramvay kullanan vatandaşlar kısa kat ettiği mesafe kadar ödeme yapacak. Bunun için ise ücret iade otomatları kullanılacak.

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HABERİN ÖZETİ Metro ve tramvayda "Gittiğin kadar öde" dönemi başlıyor: İade cihazları kuruluyor İstanbul'da metro ve tramvay kullanan yolcuların katettikleri mesafe kadar ödeme yapmasını sağlayacak ücret iade sistemi için son düzenlemeler yapılıyor. Yeni sistemle birlikte metro ve tramvayda binilen ve inilen durak arasındaki mesafeye göre ücret iade otomatları üzerinden ücretlendirme yapılacak. Bazı duraklarda çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken iade cihazlarının yerleri belirlendi ve elektrik hattı çekimleri tamamlandı. Mevcut tarifede metro ve tramvaylarda mesafeden bağımsız olarak tam bilet 46,2 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaşından gün almış öğrenci bileti 41,58 lira ve sosyal bilet 33,08 liradan satılıyor. Uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir takvim belirlenmedi.

Metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarında kullanılan ücret iade sisteminin metro ve tramvaylarda da kullanımına imkan sağlayacak düzenleme için çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Gelen bilgilere göre bazı duraklarda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

İade cihazlarının konulacağı yerler belirlenirken elektrik hattı çekimleri de tamamlandı.

EN UZUN VE EN KISA MESAFE AYNI ÜCRETİ ÖDÜYORDU

Metro ve tramvay kullananlarda en kısa mesafeyi giden de en uzun mesafeyi giden aynı ücreti ödüyordu. Ücret tarifesi tam bilet 46,2 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaşından gün almış öğrenciye bilet 41,58 lira, sosyal bilet ise 33,08 lira seviyesinden satılıyor.

ÜCRETLER DURAKLARA GÖRE BELİRLENECEK

Yeni tarife sisteminin hayata geçmesiyle birlikte binilen ve inilen durak arasındaki ücretler farklılık gösterecek.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uygulamanın ne zaman kullanılmaya başlayacağına dair henüz net bir takvim belirlenmese de çalışmalar hızla devam ettiği ve tamamlanmaya yaklaştığı ifade ediliyor.

EN KISA VE EN UZUN MESAFE ARASINDAKİ FARK YARI YARIYA

Metrobüslerde ücretler duraklara göre değişiyor. 1 durak giden yolcu tam bilette 33,08 lira öderken 43 durak giden yolcu 68,59 lira ücret ödüyor. Durak sayılarına göre ücretler değişkenlik gösteriyor.

Metrobüslerde 1 durak 33,08 lira, 2 durak 39,57 lira, 3 durak 46,20 lira, 4-9 durak 52,81 lira, 10-15 durak 58 lira, 16-21 durak 60,69 lira, 22-27 durak 62,67 lira, 28-33 durak 64,03 lira, 34-43 durak 68,59 lira ücret alıyor.

Öğrenci biletinde ise metrobüste 1 durak 14,58 lira, 2 durak 15,87 lira, 3 durak 18,48 lira, 4-9 durak 21,09 lira, 10-15 durak ve sonrası tüm duraklar için 22,55 lira ücret alınıyor.