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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:56

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a olay sözler

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Eyüpspor’u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 8-0 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı. Tarihi skorun ardından sarı-lacivertli camiada moraller tavan yaparken, kritik mücadele öncesi Soyunma odasında yaşanan sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a olay sözler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:56

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftarının önünde adeta şov yapan , karşısında sahadan 8-0'lık ezici bir galibiyetle ayrıldı. Maça damgasını vuran isim ise attığı 4 golle Kosovalı santrfor oldu.

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a olay sözler

Sarı-lacivertlilerin farka koştuğu gecede diğer goller ise Mason Greenwood (2), Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci’den geldi. Bu tarihi sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde hissettirdi.

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a olay sözler

AZİZ YILDIRIM'DAN İSMAİL KARTAL'A UNUTULMAYACAK SÖZLER

Saha içindeki bu gövde gösterisinin ardından kulüp kulislerini hareketlendiren çarpıcı bir iddia gündeme düştü. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı 'ın, zorlu Eyüpspor karşılaşması öncesinde teknik direktör ’a tam destek verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a olay sözler

Başkan Yıldırım'ın, kritik maç öncesinde tecrübeli çalıştırıcıya olan inancını şu sözlerle dile getirdiği iddia edildi:

"Teknik direktörümüz İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Herkes gider o kalır!"

Başkanın bu jesti karşısında duygusal anlar yaşayan İsmail Kartal'ın, Aziz Yıldırım'a teşekkür ettiği ve takımı maça bu yüksek motivasyonla çıkardığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a olay sözler

TELEFONLA GELEN ÖZEL TEBRİK

Karşılaşmanın ardından gelen farklı galibiyet, yönetim kademesinde de büyük bir sevinçle karşılandı. Aziz Yıldırım'ın, 8-0'lık zaferin hemen sonrasında İsmail Kartal'ı telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tecrübeli hocayı özel olarak tebrik ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a olay sözler

Hatırlanacağı üzere, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Roma mücadelesinin ardından istifa etmeyi düşünen İsmail Kartal, yönetimin devreye girmesiyle görevinde kalmaya ikna edilmişti. Roma maçı sonrası Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısında aldığı bu tarihi skorla üzerindeki kara bulutları tamamen dağıtmış oldu.

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a olay sözler
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Eyüpspor
#Futbol
#ismail kartal
#vedat muriqi
#Spor
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