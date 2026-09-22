Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a olay sözler

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftarının önünde adeta şov yapan Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında sahadan 8-0'lık ezici bir galibiyetle ayrıldı. Maça damgasını vuran isim ise attığı 4 golle Kosovalı santrfor Vedat Muriqi oldu.

Sarı-lacivertlilerin farka koştuğu gecede diğer goller ise Mason Greenwood (2), Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci’den geldi. Bu tarihi sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde hissettirdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN İSMAİL KARTAL'A UNUTULMAYACAK SÖZLER

Saha içindeki bu gövde gösterisinin ardından kulüp kulislerini hareketlendiren çarpıcı bir iddia gündeme düştü. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, zorlu Eyüpspor karşılaşması öncesinde teknik direktör İsmail Kartal’a tam destek verdiği öğrenildi.

Başkan Yıldırım'ın, kritik maç öncesinde tecrübeli çalıştırıcıya olan inancını şu sözlerle dile getirdiği iddia edildi:

"Teknik direktörümüz İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Herkes gider o kalır!"

Başkanın bu jesti karşısında duygusal anlar yaşayan İsmail Kartal'ın, Aziz Yıldırım'a teşekkür ettiği ve takımı maça bu yüksek motivasyonla çıkardığı belirtildi.

TELEFONLA GELEN ÖZEL TEBRİK

Karşılaşmanın ardından gelen farklı galibiyet, yönetim kademesinde de büyük bir sevinçle karşılandı. Aziz Yıldırım'ın, 8-0'lık zaferin hemen sonrasında İsmail Kartal'ı telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tecrübeli hocayı özel olarak tebrik ettiği ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Roma mücadelesinin ardından istifa etmeyi düşünen İsmail Kartal, yönetimin devreye girmesiyle görevinde kalmaya ikna edilmişti. Roma maçı sonrası Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısında aldığı bu tarihi skorla üzerindeki kara bulutları tamamen dağıtmış oldu.