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İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:58
1
İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

Finans analisti İslam Memiş, ABD-İran geriliminin ardından sonbaharda Rusya-Avrupa hattında yeni bir savaş riskine dikkat çekerek altın ve gümüş gram fiyatlarında beklediği yeni seviyeleri açıkladı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle şekillendi.

 

2
İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

ALTIN CEPHESİNDE BEKLENTİLER NE?

"Ons altın uluslararası piyasalarda 4.347 dolar seviyesinde şu an itibariyle. Ons altın tarafında teknik olarak 4.350 dolar seviyesi test edildi. Şimdi yukarıda 4.450 dolar seviyeleri var, burayı direnç seviyesi olarak yine bu haftanın özelinde takip ediyor olacağım.

3
İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

Gram altın TL fiyatı yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Kapalıçarşı piyasasında 6.805 lira seviyesinde şu anda. Gram altın TL fiyatında 6.750 - 6.850 lira aralığındaki dalgalanma, devamında 6.900 hatta 7.000 lira gram altın tarafında bu hafta zorlanabilir diye tahmin ediyorum. 

4
İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

'DÜŞÜŞLER KALICI OLMAZ'

Yine ons altından almış olduğu destekle önce 6.900, devamında da 6.950, belki 7.000 lira seviyesini bu haftanın özelinde zorlayabilir. Ama ons altın tarafında 4.450 dolar... Yani düşüşlerin kalıcı olmayacağına dair düşüncemin geçerli olduğunu söyleyebilirim.

5
İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

Gümüş lira onslar haftaya 66 dolar seviyesinden başladı. Burada asıl hedef seviye 71 dolar seviyesi. 68, 69 ve 71 dolar dirençleri var. Bu haftanın özelinde 70-71 dolar seviyesine kadar bir toparlanmanın mümkün olacağını tahmin ediyorum.

6
İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

Gram tarafta da yatay bir süreçte haftaya başladık, 103 lira seviyesinde gümüşün gram fiyatı. Gümüşün gram fiyatında 105, devamında 110 lira seviyesine tekrar direnç seviyesi olarak bu haftanın özelinde takip ediyor olacağım.

7
İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

PETROLDE YÜKSELİŞLER KALICI OLUR MU?

Belki bu hafta, belki önümüzdeki hafta Amerika - İran savaşıyla alakalı bir anlaşma, bir görüşme, bir ateşkes haberi gelebilir. Hem bu hafta olabilir hem önümüzdeki hafta olabilir. Ama ben yakın bir tarihte Amerika - İran savaşına dair bir anlaşma, bir ateşkes, bir görüşme trafiğinin, bir diplomasi trafiğinin bu hafta ya da önümüzdeki hafta tekrar başlamasını bekliyorum. Geçen hafta da izah ettiğim gibi petrol tarafında ben yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

 

8
İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

Ama bugünkü videomda, bugün bir şerh koymam lazım: Amerika - İran tarafında bir gerilim, bir savaş ve belirsizlik devam ederken küresel piyasanın odağında bence artık muhtemelen Rusya - Avrupa savaşıyla alakalı yeni haber akışları gelebilir. Ve sonbaharda bütün küresel ekonomilerin, küresel piyasaların veya dış diplomasi tarafının da Avrupa - Rusya savaşının konuşulacağı bir süreç olabilir diye tahmin ediyorum.

9
İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

Tabii ki böyle bir süreç hızlanırsa [Rusya-Avrupa gerilimi], böyle bir süreç çok dillendirilirse küresel piyasalarda muhtemelen başta altın, gümüş gibi değerli madenler tekrar pozitif yönde ilerler. Ve baskılanan bu süreç, en kötüsü geride kaldığını düşündüğüm için altın ve gümüş tarafında tekrar yükseliş yönlü bir bahane arıyor piyasalar. O yüzden ben pozitif yönde etkileşiminin devam edeceğini tahmin ediyorum."

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