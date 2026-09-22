İslam Memiş’ten yeni savaş uyarısı: Altın ve gümüş için rakam verdi

PETROLDE YÜKSELİŞLER KALICI OLUR MU?

Belki bu hafta, belki önümüzdeki hafta Amerika - İran savaşıyla alakalı bir anlaşma, bir görüşme, bir ateşkes haberi gelebilir. Hem bu hafta olabilir hem önümüzdeki hafta olabilir. Ama ben yakın bir tarihte Amerika - İran savaşına dair bir anlaşma, bir ateşkes, bir görüşme trafiğinin, bir diplomasi trafiğinin bu hafta ya da önümüzdeki hafta tekrar başlamasını bekliyorum. Geçen hafta da izah ettiğim gibi petrol tarafında ben yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.