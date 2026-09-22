Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat: Dev bankadan heyecanlandıran 2027 tahmini

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İstanbul
Gümüş yatırımcısı beklediği yükselişi henüz göremedi. Gümüş için son dönemde yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekerken, UBS'ten gelecek döneme ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi.
Altındaki güçlü seyrin yanı sıra yapay zekâ, veri merkezleri ve elektrikli araçlardan gelen talebin gümüşü desteklemesini bekleyen banka, 2027 için 80 dolar seviyesini işaret etti.
İsviçreli banka UBS, 18 Eylül'de 66,50 dolar seviyesinde bulunan gümüşün ons fiyatının önümüzdeki bir yıl içinde 80 dolara kadar çıkabileceğini öngördü.
Bankanın tahminlerine göre gümüşün ons fiyatı Aralık 2026'da 70 dolara, Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara ulaşabilir.
UBS, gümüşteki yükseliş beklentisinin arkasında altın fiyatlarını destekleyen gelişmelerin de bulunduğuna dikkat çekti. Mali kaygılar ve ABD dolarının uzun vadeli görünümüne ilişkin risklerin her iki değerli metale yönelik yatırımcı ilgisini destekleyebileceği belirtildi.
UBS stratejisti Dominic Schnider, "Gümüş, altını yakından takip etmeye devam ediyor ve altın-gümüş korelasyonu son yılların en yüksek seviyelerine yakın" ifadelerini kullandı.
Kısa vadede ise tablo daha temkinli. Fed'in daha şahin bir politika izlemesi ve yeni faiz artışlarına gitmesi, gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturabilecek başlıca riskler arasında gösteriliyor.
Gümüşün sanayide yaygın olarak kullanılmasına rağmen son dönemdeki fiyat hareketlerinin altınla güçlü bir bağlantı gösterdiğini belirten Schnider, metalin "altının daha yüksek oynaklığa sahip bir versiyonu" gibi işlem gördüğünü ifade etti.
Gümüşün geleceğinde sanayi talebi de önemli rol oynuyor. Schnider, gümüş tüketiminin "güneş enerjisi uygulamalarında ikame ve daha az gümüş kullanımına yönelik çalışmalara rağmen yapısal olarak destekleyici kalmaya devam ettiğini" ifade etti.
Yüksek gümüş fiyatları nedeniyle güneş enerjisi sektöründeki üreticiler kullandıkları metal miktarını azaltmaya çalışıyor. Ancak UBS'e göre veri merkezleri, yapay zekâ altyapısı, elektrik şebekelerine yönelik yatırımlar ve elektrikli araçlardaki büyüme, buradaki talep kaybını dengeleyebilir.
Talebin yanı sıra gümüş arzındaki sınırlamalar da fiyat görünümünde etkili oluyor. Gümüş üretiminin büyük bölümü doğrudan gümüş madenlerinden değil; kurşun, çinko, bakır ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak gerçekleştiriliyor.
Bu nedenle fiyatların yükselmesi halinde bile üretimin kısa sürede artırılması kolay olmuyor. UBS, arz tarafındaki bu yapının da gümüş fiyatlarını destekleyebilecek unsurlardan biri olduğuna işaret ediyor.
Schnider ayrıca altın-gümüş oranının kalıcı şekilde 70 seviyesinin üzerine çıkması için "sınırlı alan" bulunduğunu belirtti. Stratejist, kısa vadeli yükselişleri takip etmek yerine fiyatların gerilediği dönemlerde pozisyon oluşturulmasını önerdi.
UBS'in olumlu tahminine rağmen gümüş fiyatlarının önünde bazı riskler bulunuyor. Fed'in beklenenden daha sıkı bir para politikası izlemesi, küresel ekonomik büyümenin belirgin şekilde zayıflaması veya sanayiden gelen gümüş talebinin tahminlerden daha sert düşmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir.
Buna rağmen Schnider, "risk dengesinin orta vadede daha yüksek gümüş fiyatlarına yönelik olmaya devam ettiğine" inandığını belirtti.