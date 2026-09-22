Beşiktaş'ta Amedspor ve Marsilya maçlarında yoktu: Leandro Trossard için tarih verdiler! Ne zaman döneceği belli oldu

Son oynanan Erzurumspor karşılaşmasında sakatlık geçiren ve yapılan kontrollerinde topuk kemiğinde travmatik ödem tespit edilen Leandro Trossard, bu sağlık problemi nedeniyle kritik Marsilya ve Amedspor mücadelelerinde forma giyememişti. Siyah-beyazlı taraftarların yolunu gözlediği 31 yaşındaki hücum oyuncusundan beklenen müjdeli haber geldi.

MİLLİ ARA SONRASI SAHADA!

Son gelen kulis bilgisine göre, tecrübeli futbolcunun milli maç arasının ardından yeniden takımla birlikte sahaya çıkması öngörülüyor.

UZMAN İSİM AÇIKLADI: "TEDAVİSİ BASİT, HIZLI DÖNECEK"

Sağlık durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Uzman Doktor Özkan Yükselmiş, sakatlığın sürecini şu sözlerle özetledi:

"Kemik iliği ödemi önemli ancak tedavisi basit, kolay. Hızlı bir şekilde dönecektir."

DÖNÜŞ MAÇI: KOCAELİSPOR KARŞILAŞMASI

Doktor Yükselmiş'in bu olumlu tablosunun ardından, Belçikalı yıldızın 11 Ekim Pazar günü Süper Lig'de oynanacak Kocaelispor müsabakasında kadrodaki yerini alması ve formasına kavuşması bekleniyor.

TROSSARD'IN BU SEZONKİ BEŞİKTAŞ KARNESİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 7 resmi maça çıkan 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, skora 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.