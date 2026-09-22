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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:50

Beşiktaş'ta Amedspor ve Marsilya maçlarında yoktu: Leandro Trossard için tarih verdiler! Ne zaman döneceği belli oldu

Süper Lig'de milli araya liderlik koltuğunda girme şansını Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle yitiren Beşiktaş'ta, Leandro Trossard sevinci yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Belçikalı yıldızın sahalara döneceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş'ta Amedspor ve Marsilya maçlarında yoktu: Leandro Trossard için tarih verdiler! Ne zaman döneceği belli oldu
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:50

Son oynanan karşılaşmasında sakatlık geçiren ve yapılan kontrollerinde topuk kemiğinde travmatik ödem tespit edilen , bu sağlık problemi nedeniyle kritik ve mücadelelerinde forma giyememişti. Siyah-beyazlı taraftarların yolunu gözlediği 31 yaşındaki hücum oyuncusundan beklenen müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'ta Amedspor ve Marsilya maçlarında yoktu: Leandro Trossard için tarih verdiler! Ne zaman döneceği belli oldu

MİLLİ ARA SONRASI SAHADA!

Son gelen kulis bilgisine göre, tecrübeli futbolcunun milli maç arasının ardından yeniden takımla birlikte sahaya çıkması öngörülüyor.

Beşiktaş'ta Amedspor ve Marsilya maçlarında yoktu: Leandro Trossard için tarih verdiler! Ne zaman döneceği belli oldu

UZMAN İSİM AÇIKLADI: "TEDAVİSİ BASİT, HIZLI DÖNECEK"

Sağlık durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Uzman Doktor Özkan Yükselmiş, sakatlığın sürecini şu sözlerle özetledi:

"Kemik iliği ödemi önemli ancak tedavisi basit, kolay. Hızlı bir şekilde dönecektir."

Beşiktaş'ta Amedspor ve Marsilya maçlarında yoktu: Leandro Trossard için tarih verdiler! Ne zaman döneceği belli oldu

DÖNÜŞ MAÇI: KOCAELİSPOR KARŞILAŞMASI

Doktor Yükselmiş'in bu olumlu tablosunun ardından, Belçikalı yıldızın 11 Ekim Pazar günü Süper Lig'de oynanacak müsabakasında kadrodaki yerini alması ve formasına kavuşması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Amedspor ve Marsilya maçlarında yoktu: Leandro Trossard için tarih verdiler! Ne zaman döneceği belli oldu

TROSSARD'IN BU SEZONKİ BEŞİKTAŞ KARNESİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 7 resmi maça çıkan 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, skora 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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#Futbol
#kocaelispor
#amedspor
#marsilya
#erzurumspor
#Leandro Trossard
#Spor
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