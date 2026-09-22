Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde yaşandı. Sabah saat 08:00 sularında bir kişi, okulun önünde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul bahçesi dışında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 öğrencinin yaralanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren çocuk ve silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedesi ile anne ve babası gözaltına alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğrencilerinin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve saldırıyı gerçekleştiren çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin yasal düzenleme kapsamında, saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar araştırılıyor. Sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek ve ihmaller göz ardı edilmeyecektir.

Saldırıda 2'si ağır toplam 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri okulun etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken 2011 doğumlu olduğu ve 9. sınıfa gittiği belirlenen saldırgan kısa sürede yakalandı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olayla ilgili Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklamalarda bulundu. Saldırgan şahsın kendisi, annesi, babası ve dedesinin gözaltına alındığını duyuran Bakan Gürlek, olayla ilgili 2 savcının görevlendirildiğini açıkladı. Saldırganın kullandığı tüfeğin de dedesine ait olduğu öğrenildi.

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir.

TÜM İDDİALAR ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE ARAŞTIRILIYOR

Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır.

"HİÇBİR İHMAL GÖZARDI EDİLMEYECEKTİR"

Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz."

https://x.com/abakingurlek/status/2102309337825730781