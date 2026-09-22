ABD lideri, 3 medya şirketinin Beyaz Saray'a girişini engelledi, Trump TV kuruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın "yalan haberler yaptıkları" gerekçesiyle Beyaz Saray'a erişimlerini yasaklamasının ardından CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin yerleşkeye girişi engellendi.

TRUMP TV KURULDU

Beyaz Saray yönetimi, kamuoyu iletişiminde yeni bir döneme imza atarak hükümet icraatlarının, resmi duyuruların ve geçmiş dönem değerlendirmelerinin yer alacağı Trump TV isimli platformun yayın hayatına başladığını duyurdu.

Pazartesi akşamı itibarıyla yayına giren bu kanal, yönetim ile halk arasındaki bilgi akışını aracı kurumlar olmadan doğrudan sağlamayı hedefliyor.

7 GÜN 24 SAAT YAYINDA OLACAK

Yayın akışının ana merkezinde ise hükümetin öne çıkan haber videoları, kritik politika kararları ve kaçırılmaması gereken önemli anlar yer alıyor. Günün her saati erişilebilir olan platform, tüm bu içerikleri 7 gün 24 saat boyunca anlık güncellemelerle izleyicilere sunacak.

Aynı zamanda yönetimin geride bıraktığı icraatların ve dönüm noktalarının analizlerine de yer verecek olan yayın ağının, dijital platformlar ve resmi kanallar üzerinden izleyicilere nasıl bir erişim sunacağına dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

3 MEDYA KURUMUNA BEYAZ SARAY YASAĞI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABD Başkanı Trump, MSNBC'nin adını MS NOW olarak izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini​​​​​​​, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etmişti.

Medya kuruluşlarının, kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde "kurgu ve yalanlar yazmaması" gerektiğini belirten Trump, "Diğer yalan haber kuruluşları da aralarına katılacak." ifadesini kullanmıştı.

MEDYA KURUMLARINDAN TRUMP YÖNETİMİNE DAVA

ABD'de medya kurumları CNN, MS NOW ve Politico, Başkan Donald Trump'ın kendi muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açtı.

Politico internet sitesinin haberine göre, CNN, MS NOW ve Politico, mahkemeden, Trump'ın söz konusu kararının iptal edilmesini talep etti.