Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:13

ABD lideri, 3 medya şirketinin Beyaz Saray'a girişini engelledi, Trump TV kuruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı televizyon kanallarının Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Ardından Beyaz Saray, 7 gün 24 saat yayın yapacak "Trump TV" platformunun yayına başladığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ABD lideri, 3 medya şirketinin Beyaz Saray'a girişini engelledi, Trump TV kuruldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:13

ABD Başkanı 'ın "yalan haberler yaptıkları" gerekçesiyle 'a erişimlerini yasaklamasının ardından , MS NOW ve Politico muhabirlerinin yerleşkeye girişi engellendi.

ABD lideri, 3 medya şirketinin Beyaz Saray'a girişini engelledi, Trump TV kuruldu

TRUMP TV KURULDU

Beyaz Saray yönetimi, kamuoyu iletişiminde yeni bir döneme imza atarak hükümet icraatlarının, resmi duyuruların ve geçmiş dönem değerlendirmelerinin yer alacağı Trump TV isimli platformun yayın hayatına başladığını duyurdu.

Pazartesi akşamı itibarıyla yayına giren bu kanal, yönetim ile halk arasındaki bilgi akışını aracı kurumlar olmadan doğrudan sağlamayı hedefliyor.

ABD lideri, 3 medya şirketinin Beyaz Saray'a girişini engelledi, Trump TV kuruldu

7 GÜN 24 SAAT YAYINDA OLACAK

Yayın akışının ana merkezinde ise hükümetin öne çıkan haber videoları, kritik politika kararları ve kaçırılmaması gereken önemli anlar yer alıyor. Günün her saati erişilebilir olan platform, tüm bu içerikleri 7 gün 24 saat boyunca anlık güncellemelerle izleyicilere sunacak.

Aynı zamanda yönetimin geride bıraktığı icraatların ve dönüm noktalarının analizlerine de yer verecek olan yayın ağının, dijital platformlar ve resmi kanallar üzerinden izleyicilere nasıl bir erişim sunacağına dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

3 MEDYA KURUMUNA BEYAZ SARAY YASAĞI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABD Başkanı Trump, MSNBC'nin adını MS NOW olarak izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini​​​​​​​, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etmişti.

Medya kuruluşlarının, kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde "kurgu ve yalanlar yazmaması" gerektiğini belirten Trump, "Diğer yalan haber kuruluşları da aralarına katılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD lideri, 3 medya şirketinin Beyaz Saray'a girişini engelledi, Trump TV kuruldu

MEDYA KURUMLARINDAN TRUMP YÖNETİMİNE DAVA

ABD'de medya kurumları CNN, MS NOW ve Politico, Başkan Donald Trump'ın kendi muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açtı.

Politico internet sitesinin haberine göre, CNN, MS NOW ve Politico, mahkemeden, Trump'ın söz konusu kararının iptal edilmesini talep etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üç medya şirketi birleşti, Trump yönetimine dava açtı
Trump'tan İran için dikkat çeken açıklama: Çok büyük gelişmeler olacak
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#donald trump
#Beyaz Saray
#cnn
#Politico
#Ms Now
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.