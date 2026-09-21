Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:42

Üç medya şirketi birleşti, Trump yönetimine dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de medya kurumları CNN, MS NOW ve Politico'nun muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasakladı. 3 medya şirketi birleşti, Trump yönetimine dava açtı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Üç medya şirketi birleşti, Trump yönetimine dava açtı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:42

ABD'de medya kurumları , MS NOW ve Politico, Başkan 'ın kendi muhabirlerinin 'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açtı. Politico internet sitesinin haberine göre, CNN, MS NOW ve Politico, mahkemeden, Trump'ın söz konusu kararının iptal edilmesini talep etti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI

Medya kuruluşları, müşterek dava dilekçesinde, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararının "ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi tarafından güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı" olduğunu savundu.

Dilekçede, Trump'ın açıklamalarının bu yasağı koyma amacını gözler önüne serdiği vurgulanarak, yasağın CNN, MS NOW ve Politico'dan yönetim lehine haber yapılmasını zorlamak, diğer gazeteci ve medya kuruluşlarını ise Başkan'ın hoşuna gitmeyecek haberlerden caydırmak için uygulandığı kaydedildi.

Üç medya şirketi birleşti, Trump yönetimine dava açtı

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle kuruluşların "telafisi imkansız zararlara uğradığı ve uğramaya devam ettiği" kaydedilen dilekçede, hakimden yasağın derhal durdurulması ve etkilenen gazetecilerin basın akreditasyonları ile Beyaz Saray'a erişim haklarının iade edilmesi talep edildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Üç medya kuruluşunun hukuki yollardan harekete geçmesinin ardından Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "özgür basına değer verdiğini" ve Beyaz Saray'ın buna yönelik bir "saldırı" başlatmadığını savundu.

Trump, ülkede yalan haberlerin "tamamen koordineli ve tümüyle kontrolden çıkmış durumda" olduğunu, Beyaz Saray'ın "kanser gibi yayılan yalan haberlere yönelik saldırı başlattığını" iddia etti.

Yalan haberlerin "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" öne süren Trump, bunların hemen durdurulması gerektiğini ifade etti.

Üç medya şirketi birleşti, Trump yönetimine dava açtı

''SÜREKLİ YALAN HABER YAPIYORLAR'' İDDİASI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABD Başkanı Trump, MSNBC'nin adını MS NOW olarak izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini​​​​​​​, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etmişti.

Medya kuruluşlarının, kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde "kurgu ve yalanlar yazmaması" gerektiğini belirten Trump, "Diğer yalan haber kuruluşları da aralarına katılacak." ifadesini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tüm gözler New York'ta! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın gündeminde neler var?
Trump'tan İran için dikkat çeken açıklama: Çok büyük gelişmeler olacak
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#donald trump
#Beyaz Saray
#cnn
#Politico
#Ms Now
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.