Üç medya şirketi birleşti, Trump yönetimine dava açtı

ABD'de medya kurumları CNN, MS NOW ve Politico, Başkan Donald Trump'ın kendi muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açtı. Politico internet sitesinin haberine göre, CNN, MS NOW ve Politico, mahkemeden, Trump'ın söz konusu kararının iptal edilmesini talep etti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI

Medya kuruluşları, müşterek dava dilekçesinde, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararının "ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi tarafından güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı" olduğunu savundu.

Dilekçede, Trump'ın açıklamalarının bu yasağı koyma amacını gözler önüne serdiği vurgulanarak, yasağın CNN, MS NOW ve Politico'dan yönetim lehine haber yapılmasını zorlamak, diğer gazeteci ve medya kuruluşlarını ise Başkan'ın hoşuna gitmeyecek haberlerden caydırmak için uygulandığı kaydedildi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle kuruluşların "telafisi imkansız zararlara uğradığı ve uğramaya devam ettiği" kaydedilen dilekçede, hakimden yasağın derhal durdurulması ve etkilenen gazetecilerin basın akreditasyonları ile Beyaz Saray'a erişim haklarının iade edilmesi talep edildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Üç medya kuruluşunun hukuki yollardan harekete geçmesinin ardından Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "özgür basına değer verdiğini" ve Beyaz Saray'ın buna yönelik bir "saldırı" başlatmadığını savundu.

Trump, ülkede yalan haberlerin "tamamen koordineli ve tümüyle kontrolden çıkmış durumda" olduğunu, Beyaz Saray'ın "kanser gibi yayılan yalan haberlere yönelik saldırı başlattığını" iddia etti.

Yalan haberlerin "ulusal güvenliği tehdit ettiğini" öne süren Trump, bunların hemen durdurulması gerektiğini ifade etti.

''SÜREKLİ YALAN HABER YAPIYORLAR'' İDDİASI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABD Başkanı Trump, MSNBC'nin adını MS NOW olarak izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini​​​​​​​, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etmişti.

Medya kuruluşlarının, kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde "kurgu ve yalanlar yazmaması" gerektiğini belirten Trump, "Diğer yalan haber kuruluşları da aralarına katılacak." ifadesini kullanmıştı.