Eski Galatasaraylı Mauro Icardi’ye ülkesinde akılalmaz ceza! 2099 yılına kadar men edildi

Saha içindeki performansının yanı sıra çalkantılı özel hayatı, Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci ve yaşadığı şanssız sakatlıklarla manşetlerden düşmeyen Mauro Icardi’nin başı bu defa Arjantin yetkilileriyle dertte.

Henüz herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan 33 yaşındaki Arjantinli santrfor, ülkesinde karıştığı bir kural ihlali sonrası ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

"SÜRESİ DOLMUŞ EHLİYETLE DİREKSİYON BAŞINDA"

Sosyal medyaya düşen görüntüler üzerine harekete geçen Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, tecrübeli golcünün sürüş ehliyetinin 2099 yılına kadar geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, ihlalin detayları ve cezanın gerekçesi şu sözlerle aktarıldı:

"Icardi, süresi dolmuş bir ehliyetle sürücü koltuğunda yakalandı. Araç hareket halindeyken yanında bulunan Eugenia 'la China' Suárez emniyet kemerini çözmüş ve vücudunun büyük bölümünü pencereden dışarı çıkarmıştır. Görüntülerin yayılmasının ardından yapılan incelemelerde Mauro Icardi'nin ehliyet süresinin dolduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada ayrıca yıldız oyuncunun geçersiz sayılan ehliyet bilgileri ve uygulanan idari yaptırımın ayrıntılarına yer verildi.

https://x.com/TransportePBA/status/2102107909454753824?s=20

ICARDI’DEN BAKANLIĞA SERT TEPKİ: "MEDYADA YER BULMAK İÇİN BENİMLE UĞRAŞIYORLAR"

Hakkında çıkan kararın ardından sessizliğini korumayan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Avrupa ehliyetine sahip olduğunu vurgulayan ve bakanlığın prim yapmaya çalıştığını öne süren yıldız futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, iyi günler. 2029 yılına kadar geçerliliği bulunan İtalyan ehliyetimin hangi hukuki gerekçeyle geçersiz kılındığını gerçekten merak ediyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın dahi sırf basında gündem olabilmek adına benim üzerimden prim yapmaya çalışması oldukça garip. Tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine, vatandaşların daha güvenli ulaşım sağlaması için yolları tamir edin ve işinizi yapın. İnsanları kandırmayı bırakıp çalışmaya başlayın. Zaten Arjantin ehliyeti Avrupa ehliyetine dönüştürüldüğünde yetkililere teslim edilmek zorundadır. Ortada hangi geçersiz kılma işlemi var? Yapılan her şey tamamen gündem yaratmak ve magazin malzemesi çıkarmaktan ibaret."