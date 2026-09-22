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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:53

Kuzey Kore'nin yeni silahı 'tedavisi olmayan baş ağrısı' yaşatacak!

Kuzey Kore, son denenen füzelerin 'büyük öneme sahip' yeni bir silah sistemi olduğunu açıkladı. Kim Jong-un, bu silahın 'tedavisi olmayan baş ağrısı yaşatacağını' söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Kuzey Kore'nin yeni silahı 'tedavisi olmayan baş ağrısı' yaşatacak!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:53

, geçtiğimiz hafta sonu 'nin belirlenemeyen füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore'den ise konuya ilişkin açıklama geldi. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri , pazar günü kızıyla takip ettiği füze atışlarına dair açıklama yaptı.

''BU SİLAH TEDAVİSİ OLMAYAN BAŞ AĞRISI YAŞATACAK''

Kim, silahın geliştirilmesinin Kuzey Kore'nin savaş hazırlığını güçlendireceğini ve düşmanlarına "tedavisi olmayan baş ağrısı" yaşatacağını söyledi. Ordunun geçen hafta sonu denediği füzelerin "büyük öneme sahip" yeni bir silah sistemine ait olduğunu ileri süren Kim, bunlara dair detay paylaşmadı.

Kuzey Kore'nin yeni silahı 'tedavisi olmayan baş ağrısı' yaşatacak!

2 FÜZE ATEŞLENDİ

KCNA'nın pazar günkü denemelere ilişkin yayımladığı fotoğraflarda 2 füzenin fırlatma araçlarından ateşlendiği görülüyor. Ekrandaki grafiklerde harita üzerine yerleştirilmiş bir füze rotası ile saatte yaklaşık 7 bin 725 kilometre hız, 35,8 kilometre irtifa ve 908,2 kilometre menzil rakamları gösterildi.

Kuzey Kore'nin yeni silahı 'tedavisi olmayan baş ağrısı' yaşatacak!

Bildirilen menzil, Güney Kore ordusunun açıkladığı uçuş mesafesini aşarken, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Jang Do-young, ordunun Kuzey Kore'nin açıklamasındaki ayrıntıları değerlendirdiğini belirterek, Kuzey Kore'nin füze kabiliyetlerine ilişkin iddialarının "yüzde 100 güvenilir olamayacağı" uyarısında bulundu.

GÜNEY KORE VE JAPONYA BİLDİRMİŞTİ

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin pazar günü doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden 3 saat arayla 2 kısa menzilli füze fırlattığını tespit etmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin denize doğru yaklaşık 450 ve 600 kilometre uçtuğunu bildirirken, Japon ordusu füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesi dışındaki sularda düştüğünü açıklamıştı.

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ETİKETLER
#Güney Kore
#Kim Jong-Un
#Kuzey Kore
#Kcna
#Jang Do-young
#Dünya
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