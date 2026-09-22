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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:27

Galatasaray sonrası kulüpsüz kalmıştı! İngiliz devinden Mauro Icardi kararı

Galatasaray’daki 4 yıllık kariyerini tamamladıktan sonra henüz hiçbir kulüple el sıkışmayan dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili İngiltere’den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray sonrası kulüpsüz kalmıştı! İngiliz devinden Mauro Icardi kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:27

Sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği başarılı 4 sezonun ardından sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Mauro Icardi, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. 

Galatasaray sonrası kulüpsüz kalmıştı! İngiliz devinden Mauro Icardi kararı

Boşa çıkmasının ardından çok sayıda kulübün radarına girdiği öne sürülen Arjantinli santrfor için son olarak Premier Lig temsilcisi iddiası gündeme gelmişti.

Galatasaray sonrası kulüpsüz kalmıştı! İngiliz devinden Mauro Icardi kararı

TOTTENHAM MASADAN KALKTI

Team Talk’un Football Insider kaynaklı aktardığı habere göre; Ada ekibi, menajerler aracılığıyla önerilen deneyimli yıldızı kadrosuna katmama kararı aldı. Serbest statüde yer alan 33 yaşındaki futbolcunun transferi için Tottenham cephesinin herhangi bir resmi girişimde bulunmayacağı kaydedildi.

Galatasaray sonrası kulüpsüz kalmıştı! İngiliz devinden Mauro Icardi kararı

LAZIO KAPISI DA KAPANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda İtalya Serie A ekiplerinden ile de anılan yetenekli forvetin, Çizme temsilcisinden de beklediği onayı alamadığı öğrenilmişti. Lazio yönetiminin, oyuncunun transferi için yapılan teklife olumsuz cevap verdiği belirtilmişti.

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ETİKETLER
#mauro icardi
#ingiltere
#Arjantin
#Futbol
#tottenham
#lazio
#Spor
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