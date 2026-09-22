Galatasaray sonrası kulüpsüz kalmıştı! İngiliz devinden Mauro Icardi kararı

Sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği başarılı 4 sezonun ardından sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Mauro Icardi, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Boşa çıkmasının ardından çok sayıda kulübün radarına girdiği öne sürülen Arjantinli santrfor için son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham iddiası gündeme gelmişti.

TOTTENHAM MASADAN KALKTI

Team Talk’un Football Insider kaynaklı aktardığı habere göre; Ada ekibi, menajerler aracılığıyla önerilen deneyimli yıldızı kadrosuna katmama kararı aldı. Serbest statüde yer alan 33 yaşındaki futbolcunun transferi için Tottenham cephesinin herhangi bir resmi girişimde bulunmayacağı kaydedildi.

LAZIO KAPISI DA KAPANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile de anılan yetenekli forvetin, Çizme temsilcisinden de beklediği onayı alamadığı öğrenilmişti. Lazio yönetiminin, oyuncunun transferi için yapılan teklife olumsuz cevap verdiği belirtilmişti.