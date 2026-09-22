Altın kaçışı başladı: Tuna Kaya'dan yatırımcıyı silkeleyecek 9000 dolar tahmini

82.500 SEVİYESİ İLK DİRENÇ SEVİYESİ

Bitcoin tarafında bizim kritik değindiğimiz 82.500-82.700 bandı vardı ve Bitcoin bu bandı aştı. 50 haftalık hareketli ortalamayı aştı. Önceki tepeyi aştı. Bunlar Bitcoin için oldukça pozitif olgular.

Şimdi Bitcoin'de ilk desteğimiz, önceki çok büyük bir direnç olan 82.500 seviyesi. Ana destek olarak artık 82.500'ü takip edilmesi gerekiyor. Öncesinde ana desteğimiz 74.000'di. Bu bariyer aşıldı. Sonrasında dedik ki 82.500 seviyesi... Bu bariyer de aşıldı.

