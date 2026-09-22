Altın kaçışı başladı: Tuna Kaya'dan yatırımcıyı silkeleyecek 9000 dolar tahmini

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İstanbul
Altın fiyatı kaçışa başladı. Ekonomist Tuna Kaya, altın ve gümüşte yaşanan geri çekilmeyi değerlendirdi. Ortadoğu’daki jeopolitik tansiyonun azalmasının değerli metaller üzerinde kısa vadeli baskı oluşturduğunu belirtti. ABD’de yapılacak görüşmelerin jeopolitik tansiyonu düşürdüğünü ifade eden Kaya, kalıcı bir barış ortamının oluşması halinde altında bir miktar daha geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.
Kaya, Bitcoin’deki yükselişin arkasındaki temel gelişmenin ABD hisse senetlerinin kripto para piyasasında tokenize edilmesi olduğunu belirtti.
Peki, Bitcoin'deki yükselişin temel nedenleri nedir? Neden Bitcoin son birkaç gündür yükseliyor?
Özellikle Amerikan hisse senetlerinin kripto para piyasasında tokenize edilip satılması, kripto para ekosistemine çok büyük bir destek oldu. Geçen hafta Amerika tarafında özellikle kripto para yasası netlik kazanmadı ve ertelendi. Ancak son yasa, yani ABD hisse senetlerinin tokenize edilmesi olgusu, kripto para ekosistemi için çok verimli bir alan yarattı. Bu ölçekte kripto para ekosisteminde yükseliş başladı.
Kritik seviyeler, kritik eşikler kırıldı ve korku ve hırs endeksi 77 seviyesinin üzerine çıktı. Yeşil bandın içine girdi.
Özellikle Bitcoin'in haftalık grafiğinde 50 hareketli ortalamanın üstüne çıkmış bulunmaktayız. Burası çok kritik bir eşik. Bu seviye yukarı doğru aşıldıktan sonra Bitcoin'de genel ölçekte yukarı yönlü hareket ve yukarı yönlü trend başlıyor. Bitcoin tarafında ralli başlıyor diyebiliyoruz.
Bitcoin tarafında bizim kritik değindiğimiz 82.500-82.700 bandı vardı ve Bitcoin bu bandı aştı. 50 haftalık hareketli ortalamayı aştı. Önceki tepeyi aştı. Bunlar Bitcoin için oldukça pozitif olgular.
Şimdi Bitcoin'de ilk desteğimiz, önceki çok büyük bir direnç olan 82.500 seviyesi. Ana destek olarak artık 82.500'ü takip edilmesi gerekiyor. Öncesinde ana desteğimiz 74.000'di. Bu bariyer aşıldı. Sonrasında dedik ki 82.500 seviyesi... Bu bariyer de aşıldı.
Bitcoin 82.500 üzerinde kaldıkça 98.000 bandı, tepe bölgesi, önümüzdeki süreçte hedef olacak. Bitcoin'in bu direncini aşması ve gelen olumlu haber akışları, özellikle ABD hisse senetlerinin tokenize olma olgusu, Bitcoin tarafında hareketliliği getirdi.
Bitcoin, önceki döngüde bu hareketine 15 ay sonra başlamıştı. Şimdi ise daha erken başladı. Bunun da temel nedeni Amerika'daki bu hisse senetleri piyasasının tokenize edilmesinden geçiyor.
Ortadoğu'daki jeopolitik tansiyon azaldı. Bu hafta Amerika'da yapılacak olan görüşmeler tansiyonu azaltmış durumda. Çünkü Çin Devlet Başkanı buraya geliyor. Yine İran Cumhurbaşkanı geliyor. Önemli görüşmeler var burada.
Jeopolitik tansiyonun düşmesiyle altında gerileme var. Elbette barış olgusu gerçekleşirse altın bir miktar daha düşebilir. Ama altın sadece bu jeopolitik riski almıyor.
Altın önümüzdeki dönemde özellikle ülkelerin tahvil faizlerinin yükselmesini, yüksek borçluluğunu ve önümüzdeki dönemde ülkelerin yüksek enflasyon yaratacaklarını fiyatlıyor. Bu ölçekte orta ve uzun dönemde altını ve gümüşü tutmaya devam ediyoruz. Pes etmek yok.
Altın tarafında düşen trendimiz kırılmıştı ve burada güzel bir hareketlilik başladı. 4.450'li seviyelerde dirençle karşılaştı. Altında destek olarak 4.300'ü takip ediyoruz. Yukarıda 4.500 ise ana direnç bölgesi.
4.500'ün aşılmasıyla beraber yeniden 4.750 bölgesi kısa vade açısından hedef olacak. Kısa vadeden kastım üç aylık süre zarfında. Burada 4.300'ü ara ara aşağı kırabilir. Ancak burada 4.200'lü, 4.100'lü seviyeler çok önemli bir alım fırsatı olacak önümüzdeki dönemde.
Gümüş de 63'ten destek bulmuştu. Burada 68 direnci var. Buraya takıldı. Geçen hafta perşembe günü burada 68 üzerindeki kalıcılık, ilk etapta bizi kısa dönem açısından 72, 72'nin de üzerinde 90 dolar seviyesine taşıyacak.
Şunu unutmuyoruz: Gümüş buraya nereden geldi? 120 dolarlı seviyelerden geldi ve gümüş geldiği yeri unutmayacak.
Tabii ki orta ve uzun dönem açısından gümüş tarafında özellikle 200 doların üzerinde bir hareketlilik bekliyorum. 2028 yılı sonuna kadar altında 8.000-9.000 dolar ons başında, gümüşte de 200 doların üzerinde bir hareketlilik bekliyorum.
Gram altın tarafında 6.600'lü seviyeler önemli bir alım fırsat bölgesi dedik ve buraya geldi. Alım fırsatımızı verdi. Yukarıda TL bazında 7.000 seviyesi direnç, 7.000'in üstünde de artık 8.000'li seviyeler hedef olacak.
Yeniden gelirse 6.650'li seviyeler fırsat alım bölgesi. Gümüş tarafında da ana destek olarak 96-100 bandını takip ediyoruz. Burada da TL bazında 96-100 bandına gelirse yeniden önemli bir alım fırsatı oluşturacak.
Kısa dönem, siz bu düşüşlere bakmayın. Hem gümüş hem altın önemli bir sigorta. Bizi hem küresel risklerden, küresel enflasyondan hem de içerideki kur riskinden ve içerideki enflasyondan koruyacak en önemli yatırım araçları.
Baktığımızda, özellikle altın yoğunluklu olursanız portföyünüzde, portföyümüzün yüzde 40'a kadarını altın ve gümüşte tutabiliriz.
Burada altının miktarını yüzde 30 seviyesinde, gümüşün miktarını da yüzde 10 seviyesinde tutmakta fayda var.