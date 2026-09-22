Manisa'daki okul saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin ailelere uyarısı akıllara geldi: "Çocuklarınızı mutlaka takip edin"

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İstanbul
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde yaşandı. Sabah saat 08:00 sularında bir kişi, okulun önünde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.
Saldırıda 2'si ağır toplam 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri okulun etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken 2011 doğumlu olduğu ve 9. sınıfa gittiği belirlenen saldırgan kısa sürede yakalandı.
Saldırgan şahsın kendisi, annesi, babası ve dedesi gözaltına alınırken olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi. Saldırganın kullandığı tüfeğin de dedesine ait olduğu öğrenildi.
Türkiye'yi derinden sarsan olayın ardından dün Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ailelere yaptığı uyarı akıllara geldi.
Velilere seslenen Bakan Çifçti, "Velilere de büyük görev düşüyor. Veliler de çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Çocuğun okula devam edip etmediğini okuldan çıktıktan sonra oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Veliler de üzerine düşeni yapmalı biz de gerekli tedbirleri aldık zaten"