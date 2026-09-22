Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde yaşandı. Sabah saat 08:00 sularında bir kişi, okulun önünde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Manisa'daki okul saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin ailelere uyarısı akıllara geldi: "Çocuklarınızı mutlaka takip edin" Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda 2'si ağır 10 öğrenci yaralandı. Saldırı, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde sabah saat 08:00 sularında yaşandı. Saldırıda 2'si ağır toplam 10 öğrenci yaralandı. 2011 doğumlu, 9. sınıfa giden saldırgan kısa sürede yakalandı. Saldırganın kullandığı pompalı tüfeğin dedesine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi ve saldırgan ile ailesi gözaltına alındı.

2'Sİ AĞIR 10 ÖĞRENCİ YARALANDI

Saldırıda 2'si ağır toplam 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri okulun etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken 2011 doğumlu olduğu ve 9. sınıfa gittiği belirlenen saldırgan kısa sürede yakalandı.

TÜFEK DEDESİNE AİTMİŞ

Saldırgan şahsın kendisi, annesi, babası ve dedesi gözaltına alınırken olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi. Saldırganın kullandığı tüfeğin de dedesine ait olduğu öğrenildi.

BAKAN ÇİFTÇİ AİLELERİ UYARMIŞTI

Türkiye'yi derinden sarsan olayın ardından dün Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ailelere yaptığı uyarı akıllara geldi.

"VELİLER DE ÇOCUKLARINI TAKİP ETMELİ"

Velilere seslenen Bakan Çifçti, "Velilere de büyük görev düşüyor. Veliler de çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Çocuğun okula devam edip etmediğini okuldan çıktıktan sonra oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Veliler de üzerine düşeni yapmalı biz de gerekli tedbirleri aldık zaten"