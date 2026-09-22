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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:55

Manisa'daki okul saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin ailelere uyarısı akıllara geldi: "Çocuklarınızı mutlaka takip edin"

Manisa'da 2'si ağır 10 öğrencinin yaralandığı okul saldırısıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Saldırgan şahsın kendisi, annesi, babası ve dedesi gözaltına alınırken saldırıda kullanılan tüfeğin dedeye ait olduğu öğrenildi. Yaşanan olayların ardından dün İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin ailelere yaptığı uyarı akıllara geldi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:55

Manisa'nın ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde yaşandı. Sabah saat 08:00 sularında bir kişi, okulun önünde pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.

HABERİN ÖZETİ

Manisa'daki okul saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin ailelere uyarısı akıllara geldi: "Çocuklarınızı mutlaka takip edin"

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda 2'si ağır 10 öğrenci yaralandı.
Saldırı, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde sabah saat 08:00 sularında yaşandı.
Saldırıda 2'si ağır toplam 10 öğrenci yaralandı.
2011 doğumlu, 9. sınıfa giden saldırgan kısa sürede yakalandı.
Saldırganın kullandığı pompalı tüfeğin dedesine ait olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi ve saldırgan ile ailesi gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

2'Sİ AĞIR 10 ÖĞRENCİ YARALANDI

Saldırıda 2'si ağır toplam 10 yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri okulun etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken 2011 doğumlu olduğu ve 9. sınıfa gittiği belirlenen saldırgan kısa sürede yakalandı.

Manisa'daki okul saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin ailelere uyarısı akıllara geldi: "Çocuklarınızı mutlaka takip edin"

TÜFEK DEDESİNE AİTMİŞ

Saldırgan şahsın kendisi, annesi, babası ve dedesi gözaltına alınırken olayla ilgili 2 savcı görevlendirildi. Saldırganın kullandığı tüfeğin de dedesine ait olduğu öğrenildi.

Manisa'daki okul saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin ailelere uyarısı akıllara geldi: "Çocuklarınızı mutlaka takip edin"

BAKAN ÇİFTÇİ AİLELERİ UYARMIŞTI

Türkiye'yi derinden sarsan olayın ardından dün Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı 'nin ailelere yaptığı uyarı akıllara geldi.

Manisa'daki okul saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin ailelere uyarısı akıllara geldi: "Çocuklarınızı mutlaka takip edin"

"VELİLER DE ÇOCUKLARINI TAKİP ETMELİ"

Velilere seslenen Bakan Çifçti, "Velilere de büyük görev düşüyor. Veliler de çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunları mutlaka gözlemlesinler. Çocuğun okula devam edip etmediğini okuldan çıktıktan sonra oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Veliler de üzerine düşeni yapmalı biz de gerekli tedbirleri aldık zaten"

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#Öğrenci
#mustafa çiftçi
#pompalı tüfek
#Turgutlu
#İnci Üzmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
#Gündem
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