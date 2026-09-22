iPhone 20 Pro teknik özellikleri şimdiden sızdırıldı! Ekran boyutları ile dikkat çekecek

Apple 9 Eylül'de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini piyasaya sürdü. Şimdiden şirketin 2027 yılında tanıtması beklenen iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max modelleriyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Normal şartlarda gelecek yıl piyasaya çıkacak modellerin iPhone 19 Pro ve iPhone 19 Pro Max adını taşıması bekleniyor. Fakat 2027’nin iPhone'un 20. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle Apple'ın "iPhone 19" adını atlayarak doğrudan iPhone 20 serisine geçeceği öne sürülüyor.

Şirket daha önce benzer bir hamleyi 2017 yılında gerçekleştirmişti. iPhone 8 serisinin ardından iPhone 9 adı kullanılmamış ve iPhone’un 10. yılı için hazırlanan model "iPhone X" adıyla piyasaya sürülmüştü.

IPHONE 20 PRO MAX, 6,96 İNÇ EKRANLA GELEBİLİR

Sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 20 Pro Max, 6,96 inç büyüklüğünde ve 1340 x 2912 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 18 Pro Max modelinde 6,86 inç büyüklüğünde ve 1320 x 2868 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor.

iPhone 20 Pro tarafında ise 6,41 inç büyüklüğünde ve 1236 x 2686 piksel çözünürlüklü bir panel kullanılacağı iddia ediliyor. Yeni piyasaya çıkan iPhone 18 Pro modeli 6,27 inç ekran ve 1206 x 2622 piksel çözünürlük sunuyor.

Bloomberg’e göre Apple, iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max'in tasarım çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Cihazların dört kenara doğru kıvrılan bir ekran tasarımına sahip olabileceği belirtilmişti.

Face ID sensörleri ve ön kameranın ekranın altına taşınması, çerçevelerin tamamen ortadan kaldırılması ve fiziksel düğmelerin yerini dokunsal geri bildirim sunan katı hal düğmelerinin alması da iPhone 20 Pro özellikleri arasında bulunuyor.

IPHONE 29 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Ice Universe'e göre iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max modellerine Apple A21 Pro işlemcisi güç verecek. RAM kapasitelerinin 12 GB ile 16 GB arasında olacağı öne sürülüyor.

iPhone 20 Pro Max ile ilgili ortaya atılan bir diğer dikkat çekici iddia ise batarya kapasitesiyle ilgili. İlk söylentilere göre cihazda 6 bin mAh kapasiteli bir pil kullanılabilir. iPhone 18 Pro Max modelinde ise 5.567 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. İddianın gerçekleşmesi halinde iPhone 20 Pro Max, şimdiye kadar bir iPhone’da kullanılan en büyük bataryaya sahip olacak.

IPHONE 20 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max'in piyasaya çıkmasına henüz uzun bir süre bulunuyor. Dolayısıyla ekran, bellek, batarya ve tasarımla ilgili paylaşılan bilgilerin tamamı şimdilik sızıntı ve söylentilerden oluşuyor.