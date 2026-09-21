108 yıllık savaş şifresini yapay zeka çözdü: Mesajdan İngiliz filosu çıktı

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İstanbul
I. Dünya Savaşı'ndan kalan ve 108 yıldır çözülemeyen Alman askeri radyo mesajı, GPT-Astra kullanılarak deşifre edilmiş olabilir. 1918 tarihli mesajda, İngiliz kruvazörü ile Müttefik filosunun Kırım çevresindeki hareketlerinin Alman askeri makamlarına aktarıldığı belirtiliyor.
I. Dünya Savaşı'nın üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti ancak o dönemden kalan bazı sırlar hâlâ çözülmeyi bekliyor. Bunlardan biri olan 1918 tarihli Alman askeri radyo mesajında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Geliştirici Prinz, GPT-Astra modelini kullanarak 108 yıldır çözülemeyen şifreli mesajı deşifre etmiş olabilir. ADFGVX yöntemiyle şifrelenen mesajın, Kırım Yarımadası çevresindeki İngiliz kruvazörü ve Müttefik filosunun hareketleri hakkında Alman askeri makamlarını bilgilendirdiği belirtiliyor.
Prinz, mesajı Scienceblogs.de tarafından yayımlanan ve bugüne kadar çözülememiş 50 şifrenin yer aldığı listeden seçti. Alman ordusunun kullandığı ADFGVX şifreleme yöntemi, harflerin belirli bir anahtara göre değişen karmaşık bir ızgara sistemi içinde düzenlenmesine dayanıyordu.
Şifreli mesajın Alman Yüksek Komutanlığına ve muhtemelen bir amiral ya da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderildiği aktarılıyor.
Aktarılan bilgilere göre GPT-Astra, şifreyi çözerken “TRUPPENVERSCHIEBUNG” anahtar kelimesini kullandı.
Bu anahtarla ortaya çıkarılan Almanca metin şöyle:
“EIN ENGLISCHER KREUZER EINLIEG X SEWASTOPOL X S4STEN X EIN GESCHWADER DER X ALLIIERTEN FOLGT 26STEN X.”
Çözümden çıkan anlama göre mesajda, bir İngiliz kruvazörünün ayın 24'ünde Sivastopol'a ulaştığı, bir Müttefik filosunun ise 26'sında onu takip edeceği bildiriliyor.
Ancak mesajdaki tarih bölümünde bir yazım hatası bulunabileceği değerlendiriliyor. Yani şifrenin ana çerçevesi ortaya çıkmış olsa da bazı ayrıntılar hâlâ belirsiz.