108 yıllık savaş şifresini yapay zeka çözdü: Mesajdan İngiliz filosu çıktı

Çözümden çıkan anlama göre mesajda, bir İngiliz kruvazörünün ayın 24'ünde Sivastopol'a ulaştığı, bir Müttefik filosunun ise 26'sında onu takip edeceği bildiriliyor.

Ancak mesajdaki tarih bölümünde bir yazım hatası bulunabileceği değerlendiriliyor. Yani şifrenin ana çerçevesi ortaya çıkmış olsa da bazı ayrıntılar hâlâ belirsiz.