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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:48

Samsung One UI 9 hangi telefonlara gelecek? Desteklenen modellerin sayısı artıyor

Samsung Electronics, Galaxy S26 serisiyle dağıtımına başladığı One UI 9'u daha fazla Galaxy cihazına sunacağını açıkladı. İşte One UI 9 güncellemesini alacağı duyurulan telefonlar...

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Samsung One UI 9 hangi telefonlara gelecek? Desteklenen modellerin sayısı artıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:46
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:48

Samsung Electronics, , S26+ ve S26 Ultra ile dağıtımına başladığı One UI 9 kullanıcı arayüzünü daha fazla Galaxy cihazına sunacağını açıkladı. Yeni One UI 9 sürümü, yapay zeka destekli özelliklerin yanı sıra kişiselleştirme, cihaz bakımı, çeviri, tarama ve güvenlik tarafında önemli yenilikler getiriyor.

SAMSUNG ONE UI 9 ÖZELLİKLERİ İLE NELER GETİRİYOR?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, One UI 9, kullanıcıların görüntülerde istedikleri kişileri ön planda tutmalarına, bilgileri kişiselleştirmelerine ve cihazlarının bakımını daha kolay yönetmelerine yardımcı olan yeni özellikler sunuyor.

Samsung One UI 9 hangi telefonlara gelecek? Desteklenen modellerin sayısı artıyor

One UI 9 ile sunulan My FanCam özelliği kaydedilen videolarda seçilen kişiyi otomatik olarak takip ederek görüntünün merkezinde tutuyor ve sahne hareket ettikçe kadrajı akıllı şekilde yeniden düzenliyor.

Now Brief içerisindeki yeni Generative ve Editable Cards, kullanıcıların günlük özetlerinde hangi bilgilerin yer alacağını seçmelerine yardımcı oluyor.

Kullanıcılar sağlık, hava durumu ve video gibi farklı alanlarda kartlar oluşturarak günlük özetlerini kendileri için en uygun bilgilerle kişiselleştirebiliyor.

One UI 9 ile garanti ve bakım süreçleri artık doğrudan menüsüne taşınıyor. Kullanıcılar artık bağlı mobil cihazlarının garanti kapsamını kontrol edebiliyor, kendi kendine tanılama işlemlerini gerçekleştirebiliyor, tahmini onarım maliyetlerini görüntüleyebiliyor, Samsung Care+ hizmetlerini yönetebiliyor veya yalnızca birkaç dokunuşla resmi destek alabiliyor.

One UI 9, kullanıcıların Galaxy deneyimlerini geliştirerek günlük görevleri daha az adımla tamamlamalarına yardımcı oluyor. Bağlama duyarlı öneriler ve zamanında sunulan fikirlerin yanı sıra çeviri, tarama ve kayıt özelliklerindeki geliştirmeler, günlük işlemlerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Samsung One UI 9 hangi telefonlara gelecek? Desteklenen modellerin sayısı artıyor

Now Nudge, Galaxy deneyiminin farklı noktalarında zamanlaması ve bağlamı kullanıcıya göre şekillenen öneriler sunarak, kullanıcıların yaptıkları işe ara vermeden bir sonraki adımı atmalarına yardımcı oluyor.

Kullanıcılar, mesajlaşma üzerinden planlama yaparken rezervasyon detaylarını hızlıca görüntüleyebiliyor veya bir konumu doğrudan sohbet içerisinden kaydedebiliyor. Creative Studio ise yaklaşan etkinliklere ve özel günlere göre görsel oluşturma fikirleri önermeye başlıyor.

Samsung One UI 9 hangi telefonlara gelecek? Desteklenen modellerin sayısı artıyor

INTERPRETER ÖZELLİĞİNE THREAD VİEW EKLENDİ

Interpreter özelliği ise kullanıcıların çevrilmiş konuşmaları daha kolay takip edebilmesini sağlayan yeni Thread View özelliğini sunuyor.

Bu özellik, önceki konuşmalara hızlıca göz atarak iletişimin bağlamını korumayı kolaylaştırıyor. Conversation Mode'daki daha hızlı çeviri ve uyumlu Galaxy Buds ile daha hızlı oynatma özelliği de konuşmalar arasındaki gecikmeleri azaltarak daha doğal ve kesintisiz bir iletişim deneyimi sunuyor.

Samsung One UI 9 hangi telefonlara gelecek? Desteklenen modellerin sayısı artıyor

DOCUMENT SCAN DAHA ZORLU BELGELERİ TARAYABİLECEK

Document Scan de kavisli kitap sayfaları ve köşeleri katlanmış kağıtlar gibi taranması daha zor materyallerin daha az manuel müdahaleyle dijitalleştirilmesini sağlıyor.

Uyumlu Galaxy cihazlarında geniş ekran için optimize edilen görüntüleme seçenekleri ve geliştirilmiş Finger Eraser özelliği, daha temiz ve kullanışlı taramalar oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Voice Recorder da özetleri başlıklar ve tablolar gibi unsurlardan yararlanarak daha net ve düzenli bir formatta sunuyor. Böylece kullanıcılar önemli bilgileri bir bakışta daha kolay takip edebiliyor.

Samsung One UI 9 hangi telefonlara gelecek? Desteklenen modellerin sayısı artıyor

SAMSUNG GÜVENLİK ÖZELLİKLERİNİ YAPAY ZEKAYLA GELİŞTİRİYOR

Security Brief özelliği kötü amaçlı yazılımlar, bilinmeyen kaynaklardan yüklenen uygulamalar ve gereksiz izinler gibi güvenlik ve gizlilik konularındaki önemli güncellemeleri Now Brief'e taşıyor. Böylece kullanıcıların olası sorunları daha erken fark etmesine ve ne zaman aksiyon almaları gerektiğini belirlemesine yardımcı oluyor.

Geliştirilmiş Privacy Alerts de cihaz üzerindeki yapay zekadan yararlanarak arka planda gereksiz izin erişimleri de dahil olmak üzere olası gizlilik risklerini tespit ediyor. Böylece kullanıcılar bilgilerinin nasıl ve ne zaman erişildiği konusunda daha fazla farkındalık kazanıyor.

Scam Detection ise daha fazla ülke ve dile genişletilerek desteklenen pazarlardaki daha fazla Galaxy kullanıcısına olası dolandırıcılık amaçlı aramalara karşı koruma sunuyor.

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ETİKETLER
#ayarlar
#Samsung Electronics
#Galaxy S26
#One Ui 9
#Galaxy Buds
#Teknoloji
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