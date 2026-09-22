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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:41

Manisa'daki okul saldırısını görgü tanıkları anlattı: 'Müdahale edemezdik, elinde tüfek vardı'

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde yaşanan saldırının görgü tanıkları yaşanan korku dolu anları anlattı. "Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı" diyen gördüğü tanığı Mehmet Erduysak, "Elinde tüfek vardı biz müdahale edemezdik" dedi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:41

ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde sabah saatlerinde 15 yaşındaki H.O. tarafından düzenlendi. 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırının ardından görgü tanıkları korku dolu anları anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Manisa'daki okul saldırısını görgü tanıkları anlattı: 'Müdahale edemezdik, elinde tüfek vardı'

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki mesleki ve teknik lise çevresinde sabah saatlerinde bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı.
Saldırı, Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde sabah saatlerinde gerçekleşti.
Saldırıyı 15 yaşındaki H.O. isimli öğrenci gerçekleştirdi.
Saldırıda 2'si ağır olmak üzere toplam 11 öğrenci yaralandı.
Görgü tanıkları, saldırganın küfür ederek ara sokağa girdiğini ve elinde tüfek olduğunu belirtti.
Saldırgan H.O. yakalanarak gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Manisa'daki okul saldırısını görgü tanıkları anlattı: 'Müdahale edemezdik, elinde tüfek vardı'

"KÜFÜR EDEREK ARA SOKAĞA GİRDİ"

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ahmet Sökmen, "Silah sesi geldi. Hemen balkona çıktım. Saldırgan küfür ederek ara sokağa doğru gitti. Bağırıyordu" diye konuştu.

Manisa'daki okul saldırısını görgü tanıkları anlattı: 'Müdahale edemezdik, elinde tüfek vardı'

"ELİNDE TÜFEK VARDI MÜDAHALE EDEMEZDİK"

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Erduysak da, "Sese uyandım. Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik çünkü elinde tüfek vardı. Tekrar okulun bahçesine doğru koştu. Allah sabır versin. Ben o çocukları kendi evladımın yerine koyuyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Akşam olduğu zaman burası çok kötü oluyor" ifadelerini kullandı.

Manisa'daki okul saldırısını görgü tanıkları anlattı: 'Müdahale edemezdik, elinde tüfek vardı'

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı.

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ETİKETLER
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#Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
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#Gündem
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