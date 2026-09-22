Başak Gürkan Arslan cinayetinden kan donduran ifadeler! Komşusu olay anını anlattı: Gırtlağını kesti, kan fışkırıyordu

Ankara’da boşanma aşamasındaki gelini Başak Gürkan Arslan’ı (46) bıçaklayarak öldüren Kudret Arslan (63) ile boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan’ın yargılanmasına devam edildi. Başak Gürkan Arslan’ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulunurken mahkeme başkanı bu celse tanık dinleneceğini bildirdi. Maktul Arslan’ın komşunun ifadeleri adeta kan dondurdu.

"KUDRET, BAŞAK HANIM’IN GIRTLAĞINI KESTİ. KAN FIŞKIRIYORDU"

Maktul Arslan’ın komşusu tanık A.A., "Ben bahçemde oturuyordum. "Baba yapma, baba yapma" diye bir ses geliyordu. Ben bahçe tarafına yöneldiğimde Barış Bey’in babası Kudret, Başak Hanım’ın gırtlağını kesti. Kan fışkırıyordu. Ben korktum, bahçenin dışına çıktım. Sucu vardı, siteye su getirmişti. Ona ambulansa haber vermesini söyledim. Barış, "Baba niye yaptın?" diye bağırıyordu. Çocuğu da kucağındaydı. Ben korktum çünkü kızı kesmişti, her yere kan fışkırıyordu. Kudret’e niye yaptığını sordum. Bana, "Mahalleniz bir pislikten kurtuldu" diye cevap verdi. Çocuk da "Dede, neden yaptın?" diye ağlıyordu" ifadelerinde bulundu.

Dinlenen diğer tanık Ö.D. ise, "Barış’la, Başak ikisi de benim yakın arkadaşım yıllardır ailecek beraber görüşürüz. Ayrılma muhabbetleri olduğu zaman biz Başak ile bir kafede oturuyorduk. Barış aradı tekrardan barışmak istediğini bir yuva kurmak istediğini söyledi ama Başak ayrılmak istiyordu. Son iki yıldır çok fazla tartışma yaşıyorlardı. Başak bu olaydan çok rahatsızdı" dedi.

Cumhuriyet savcısı katılma talebinde bulunan Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin katılma talebini reddedilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

"BABAMI İLK KEZ O DURUMDA GÖRDÜM, BANA DA ZARAR VEREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Söz verilmesi üzerine konuşan Barış Arslan, "Boşanma davası görülmekteydi. Bu aldatmadan dolayı gerçekleşen bir olaydır. Babam kendini kaybederek bu olayı gerçekleştirmiştir. Ben eşimi kurtarmak için kolundan çekmeye çalıştım. Babamı ilk kez o durumda gördüm, bana da zarar verebileceğini düşündüm" dedi.

Konuşan diğer sanık Kudret Arslan, "Bana hakaret ettiği için bu olay yaşandı, ben Başak’ı sevmiştim" dedi. Beyanların ardından ara kararını veren mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya gönderirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sonraki duruşma 20 Kasım’a ertelendi.

''BABAM TUTTU, DEDEM KESTİ''

Başak Gürkan Arslan’ın 5 yaşındaki kızı geçen sene dehşeti, “Babam tuttu, dedem de annemi kesti” sözleriyle anlatmıştı.