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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:30

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Manisa'da okul saldırısına ilişkin son bilgileri vermek için kameraların karşısına geçti. Saldırıda yaralanan çocukların tedavilerinin devam ettiğini aktaran Bakan Çiftçi, dün ailelere yaptığı çağrıyı bir kez daha yineledi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 17:30

İçişleri Bakanı Sayın , ve Milli Eğitim Bakanı Sayın , 'da okul saldırısına ilişkin son bilgileri vermek için kameraların karşısına geçti.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'daki okul saldırısına ve yaralanan çocukların sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saldırıda yaralanan 10 çocuğun tedavisi sürerken, 1 çocuk taburcu edildi.
Olayın tüm idari yönleriyle soruşturulacağı ve ihmali ya da sorumluluğu bulunanların tespit edileceği belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 psikososyal destek ekibi görevlendirildi ve bu sayının yarın 27'ye çıkacağı bildirildi.
Bakan Çiftçi, ailelere çağrıda bulunarak çocuklarının okula gidiş gelişlerini ve evde hangi internet sitelerine girdiklerini mutlaka takip etmelerini istedi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama

Hem saldırıyla hem de yaralanan çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Çiftçi, dün ailelere yaptığı çağrıyı bir kez daha yineledi. Bakan Çiftçi, saldırının gerçekleştiği okul birinci derece riskli okul olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde;

"3'ü ağır 8 çocuğun tedavisi sürüyor, 1 çocuk taburcu edildi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu alan, ihmal olanlar tespit edilecek. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda, yarın sayı 27'ye çıkacak.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama

AİLELERE YAPTIĞI ÇAĞRIYI YİNELEDİ

Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. En başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar. Bunları mutlak suretle takip edelim."

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#manisa
#Yusuf Tekin
#mustafa çiftçi
#milli eğitim bakanlığı
#Okul Saldırısı
#Gündem
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