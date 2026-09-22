İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, Manisa'da okul saldırısına ilişkin son bilgileri vermek için kameraların karşısına geçti.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'daki okul saldırısına ve yaralanan çocukların sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıda yaralanan 10 çocuğun tedavisi sürerken, 1 çocuk taburcu edildi. Olayın tüm idari yönleriyle soruşturulacağı ve ihmali ya da sorumluluğu bulunanların tespit edileceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 psikososyal destek ekibi görevlendirildi ve bu sayının yarın 27'ye çıkacağı bildirildi. Bakan Çiftçi, ailelere çağrıda bulunarak çocuklarının okula gidiş gelişlerini ve evde hangi internet sitelerine girdiklerini mutlaka takip etmelerini istedi.

Hem saldırıyla hem de yaralanan çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Çiftçi, dün ailelere yaptığı çağrıyı bir kez daha yineledi. Bakan Çiftçi, saldırının gerçekleştiği okul birinci derece riskli okul olduğunu söyledi.

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde;

"3'ü ağır 8 çocuğun tedavisi sürüyor, 1 çocuk taburcu edildi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu alan, ihmal olanlar tespit edilecek. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda, yarın sayı 27'ye çıkacak.

AİLELERE YAPTIĞI ÇAĞRIYI YİNELEDİ

Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. En başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar. Bunları mutlak suretle takip edelim."