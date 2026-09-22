İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili açıklama

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İstanbul
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, Manisa'da okul saldırısına ilişkin son bilgileri vermek için kameraların karşısına geçti.
Hem saldırıyla hem de yaralanan çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Çiftçi, dün ailelere yaptığı çağrıyı bir kez daha yineledi. Bakan Çiftçi, saldırının gerçekleştiği okul birinci derece riskli okul olduğunu söyledi.
Bakan Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde;
"3'ü ağır 8 çocuğun tedavisi sürüyor, 1 çocuk taburcu edildi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu alan, ihmal olanlar tespit edilecek. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirmiş durumda, yarın sayı 27'ye çıkacak.
Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. En başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar. Bunları mutlak suretle takip edelim."